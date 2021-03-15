Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un yerine o isim gelecek! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un yerine o isim gelecek! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna çok önemli isimleri kazandıran Fenerbahçe'de yaşanan hezimetin faturası Erol Bulut'a kesildi. Sarı lacivertlilerde Erol Bulut ile yolların ayrılmasının planlarının yapıldığı ve yerine gelecek hoca adaylarının da belilrlemek için çalışmalara başlandığı belirtildi. İşte o hoca adayları ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri