Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Caner Erkin sahada olacak mı? İşte Erol Bulut'un muhtemel Gençlerbirliği 11'i

Son dakika spor haberi: Caner Erkin sahada olacak mı? İşte Erol Bulut'un muhtemel Gençlerbirliği 11'i

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Lider Beşiktaş'ın kazandığı hafta zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe hata yapmak istemezeken, Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Özcan Bizati ile iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşmaya az bir zaman kala Erol Bulut ilk 11'ini de büyük oranda belirledi. İşte detaylar... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Caner Erkin sahada olacak mı? İşte Erol Bulut'un muhtemel Gençlerbirliği 11'i

Son dakika spor haberi: Caner Erkin sahada olacak mı? İşte Erol Bulut'un muhtemel Gençlerbirliği 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son dakika spor haberi: Caner Erkin sahada olacak mı? İşte Erol Bulut'un muhtemel Gençlerbirliği 11'i

Fenerbahçe, ligde son mücadelesinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenmişti. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

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Son dakika spor haberi: Caner Erkin sahada olacak mı? İşte Erol Bulut'un muhtemel Gençlerbirliği 11'i

İÇ SAHA FOBİSİ
Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Son dakika spor haberi: Caner Erkin sahada olacak mı? İşte Erol Bulut'un muhtemel Gençlerbirliği 11'i

Söz konusu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Son dakika spor haberi: Caner Erkin sahada olacak mı? İşte Erol Bulut'un muhtemel Gençlerbirliği 11'i

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek.

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