Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Caner Erkin sahada olacak mı? İşte Erol Bulut'un muhtemel Gençlerbirliği 11'i

Son dakika spor haberi: Caner Erkin sahada olacak mı? İşte Erol Bulut'un muhtemel Gençlerbirliği 11'i

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Lider Beşiktaş'ın kazandığı hafta zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe hata yapmak istemezeken, Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Özcan Bizati ile iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşmaya az bir zaman kala Erol Bulut ilk 11'ini de büyük oranda belirledi. İşte detaylar... (FB haberi)