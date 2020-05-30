Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Biri Premier Lig'den diğeri La Liga'dan! Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Biri Premier Lig'den diğeri La Liga'dan! Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Biri Premier Lig'den diğeri La Liga'dan! Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor

Liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren ekiplerden Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde ilk transferini gerçekleştirmiş, Gölcük'ten genç yıldız İsmail Yüksek'i resmen kadrosuna katmıştı. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu kez rotasını yurt dışına çevirdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:00 Güncelleme: 30.05.2020 11:13
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Biri Premier Lig'den diğeri La Liga'dan! Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor

12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de ekipler çalışmalarına hız vermiş durumda.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Biri Premier Lig'den diğeri La Liga'dan! Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor

Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Biri Premier Lig'den diğeri La Liga'dan! Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Biri Premier Lig'den diğeri La Liga'dan! Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor

Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Biri Premier Lig'den diğeri La Liga'dan! Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor

Önceliklerini bu şekilde belirleyen yönetim takımın yaş ortalamasını da düşürmek isterken sarı-lacivertlilerde flaş bir tranfer gerçekleşti.

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