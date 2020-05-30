Liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren ekiplerden Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde ilk transferini gerçekleştirmiş, Gölcük'ten genç yıldız İsmail Yüksek'i resmen kadrosuna katmıştı. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu kez rotasını yurt dışına çevirdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...