HaberlerGaleriSon dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Biri Premier Lig'den diğeri La Liga'dan! Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Biri Premier Lig'den diğeri La Liga'dan! Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor
Liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren ekiplerden Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde ilk transferini gerçekleştirmiş, Gölcük'ten genç yıldız İsmail Yüksek'i resmen kadrosuna katmıştı. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu kez rotasını yurt dışına çevirdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:00
Güncelleme: 30.05.2020 11:13
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12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de ekipler çalışmalarına hız vermiş durumda.
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Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda.
Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.
Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.
Önceliklerini bu şekilde belirleyen yönetim takımın yaş ortalamasını da düşürmek isterken sarı-lacivertlilerde flaş bir tranfer gerçekleşti.