Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Lucas Lima'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe transferde vitesi yükseltti. Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda girişimlerini sürdüren Damien Comolli, iç ve dış transfer piyasasından birçok isimle temas halinde. Fenerbahçe birçok isimle yollarını ayırırken, Wolfsburg forması giyen Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak ilk transferini de bitirmiş oldu. Öte yandan Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh gibi isimlerle de imzaya yakın olan Fenerbahçe yönetiminin bu isimleri kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler'in transfer hedeflerinden biri de 28 yaşındaki orta saha Lucas Lima. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği sambacının menajerinden flaş bir açıklama geldi. Peki Lucas Lima kimdir, kaç yaşında? İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi. Fotomac.com.tr son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...