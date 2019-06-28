HaberlerGaleriSon dakika Fenerbahçe transfer haberi: Lucas Lima'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Lucas Lima'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe transferde vitesi yükseltti. Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda girişimlerini sürdüren Damien Comolli, iç ve dış transfer piyasasından birçok isimle temas halinde. Fenerbahçe birçok isimle yollarını ayırırken, Wolfsburg forması giyen Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak ilk transferini de bitirmiş oldu. Öte yandan Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh gibi isimlerle de imzaya yakın olan Fenerbahçe yönetiminin bu isimleri kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler'in transfer hedeflerinden biri de 28 yaşındaki orta saha Lucas Lima. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği sambacının menajerinden flaş bir açıklama geldi. Peki Lucas Lima kimdir, kaç yaşında? İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi. Fotomac.com.tr son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
28 Haziran 2019 Cuma 19:10
Güncelleme: 28.06.2019 19:10
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer harekatı Ersun Yanal ve Damien Comolli önderliğinde tüm hızıyla sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk isteyen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu unutturarak şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.
Yeni sezon öncesi iç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler birçok isimle temas halinde.
Birçok ismi takımdan gönderen Sarı Kanarya, sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado, Neustadter ve Şener Özbayraklı gibi isimlerle yollarını ayırdı.
Öte yandan sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Slimani, Ayew ve Benzia'yı yeniden kiralama yoluna gitmeyen Fenerbahçe bu isimleri de takımlarına geri gönderdi.