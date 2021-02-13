Galeri Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Samatta krizini böyle çözecek! Transfer ve ayrılık...

Son dakika: Fenerbahçe Samatta krizini böyle çözecek! Transfer ve ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe saha içinde aldığı kötü sonuçları Fatih Karagümrük maçında noktalamak istiyor. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp puanını 51'e yükseltmeyi planlıyor. Kanarya'da diğer bir gündem maddesi ise 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta... Fenebahçe yönetimi bu krizi sonlandırmak için tüm seçenekleri masaya yatırdı. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER) | Fb spor haberi...

Son dakika: Fenerbahçe Samatta krizini böyle çözecek! Transfer ve ayrılık...

Son dakika: Fenerbahçe Samatta krizini böyle çözecek! Transfer ve ayrılık...

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta ile yeni gelişmeler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Son dakika: Fenerbahçe Samatta krizini böyle çözecek! Transfer ve ayrılık...

Golcü futbolcu Mbwana Samatta şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sarı-Lacivertli formayla 19 maça çıkan Tanzanyalı forvet sadece 5 gol atabildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Fenerbahçe Samatta krizini böyle çözecek! Transfer ve ayrılık...

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan 1 yıllığına kiralanmış satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Son dakika: Fenerbahçe Samatta krizini böyle çözecek! Transfer ve ayrılık...

Samatta'nın 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise yazın devreye girecek...

Son dakika: Fenerbahçe Samatta krizini böyle çözecek! Transfer ve ayrılık...

SAMATTA'NIN BONSERVİSİ İÇİN SATIŞ ŞART

Fenerbahçe'nin ise yeni sezonda bu transferi gerçekleştirmek için en az 6 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.

SON DAKİKA