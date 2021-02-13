GaleriFenerbahçeSon dakika: Fenerbahçe Samatta krizini böyle çözecek! Transfer ve ayrılık...
Son dakika: Fenerbahçe Samatta krizini böyle çözecek! Transfer ve ayrılık...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe saha içinde aldığı kötü sonuçları Fatih Karagümrük maçında noktalamak istiyor. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp puanını 51'e yükseltmeyi planlıyor. Kanarya'da diğer bir gündem maddesi ise 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta... Fenebahçe yönetimi bu krizi sonlandırmak için tüm seçenekleri masaya yatırdı. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER) | Fb spor haberi...
13 Şubat 2021 Cumartesi 12:17, Güncelleme 13.02.2021 13:01
Son dakika: Fenerbahçe Samatta krizini böyle çözecek! Transfer ve ayrılık...