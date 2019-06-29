Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen Garry Rodrigues'ten Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Al Ittıhad kulübü teknik direktörü Sierra'dan Rodrigues ile ilgili flaş açıklamalar geldi. İşte açıklamalardan satır başları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
29 Haziran 2019 Cumartesi 21:04 Güncelleme: 29.06.2019 21:15
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Geçtiğimiz sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transferde gaza bastı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Birçok oyuncu ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar, transferde somut adımlar atmaya başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Alman futbolcu Max Kruse'yi kadrosuna katarak bombayı patlatan sarı-lacivertliler, hız kaybetmeden listedeki isimleri kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Sarı-lacivertlilerde son olarak Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues ile anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

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