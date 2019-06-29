Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen Garry Rodrigues'ten Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Al Ittıhad kulübü teknik direktörü Sierra'dan Rodrigues ile ilgili flaş açıklamalar geldi. İşte açıklamalardan satır başları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

29 Haziran 2019 Cumartesi 21:04 Güncelleme: 29.06.2019 21:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





