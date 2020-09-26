GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe haberi: Derbi öncesi flaş karar! 3 ayrılık
Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi öncesi flaş karar! 3 ayrılık
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk iki haftada 4 puan topladı. Galatasaray deplasmanından da galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan takımdan gönderilecek isimler üzerine yoğun mesai harcanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda 3 isim ile yolların ayrılma kararı alındı. İşte son transfer gelişmeleri ve takımdan gönderilecek isimler...
26 Eylül 2020 Cumartesi 09:04, Güncelleme 26.09.2020 09:53
Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi öncesi flaş karar! 3 ayrılık