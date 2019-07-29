Son dakika bombası Allahyar! İzlemeye aldılar... Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'nin Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ağları havalandırarak sarı lacivertli takımdaki ilk golünü atan genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'te son dakika bombası... Performansıyla daha şimdiden göz dolduran ve taraftarları heyecanladıran genç futbolcu, henüz yeni geldiği takımında şimdiden scout takibine girdi bile. İşte son dakika Allahyar Sayyadmanesh bombası...