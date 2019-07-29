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Son dakika bombası Allahyar! İzlemeye aldılar... Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'nin Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ağları havalandırarak sarı lacivertli takımdaki ilk golünü atan genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'te son dakika bombası... Performansıyla daha şimdiden göz dolduran ve taraftarları heyecanladıran genç futbolcu, henüz yeni geldiği takımında şimdiden scout takibine girdi bile. İşte son dakika Allahyar Sayyadmanesh bombası...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:06
Güncelleme: 29.07.2019 17:09
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Transfer döneminde Eljif Elmas'ı 19 milyon Euro'ya varan tarihi bir maliyetle Napoli'ye satarak rekor kıran Fenerbahçe'nin yeni bombası Allahyar oluyor.
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Hertha Berlin'le oynanan son hazırlık maçında attığı gol ve kamp döneminde potansiyelini göstermesiyle herkesi heyecanlandıran Allahyar Sayyadmanesh, 'Eljif Elmas' etkisi yaratmaya başladı.
Genç oyuncunun istekli ve arzulu futbolu, "Yeni bir yıldız doğuyor" yorumlarını beraberinde getirdi.
İranlı forvetin, benzer şekilde keşfedilip transfer edilmesi sonrası gelecek açısından herkes umutlandı.