Slimani Guizayı aratır oldu! - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Slimani Guiza'yı aratır oldu!

    Sezon başında büyük umutlarla İngiliz devi Leicester City'den tapusu kiralanan Islam Slimani, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı karşılaşmalarda beklentilerin uzağında kaldı.
    17 Kasım 2018 Cumartesi, 09:19:34 Güncelleme: 09:20:49
    Slimani Guizayı aratır oldu!

    Mali sıkıntılar nedeniyle bonservisi alınamayan Slimani, taraftara 'oh' dedirtti.

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    Slimani Guizayı aratır oldu!

    9 lig karşılaşmasına çıkan Cezayirli forvet, bu maçlarda hiç asist üretemedi. Attığı bir golü de Kadıköy'de 3-2 yitirilen ligin 4. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında kaydetti. Slimani sonrasındaki 5 haftayı da suskun geçirdi.

    Slimani Guizayı aratır oldu!

    'OKÇU'NUN İSTATİSTİĞİ DAHA İYİ
    Fenerbahçe tarihindeki en büyük hayal kırıklıklarından olan Daniel Güiza, 2009- 10 sezonunda ligde çıktığı ilk 9 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistle oynadı.

    Slimani Guizayı aratır oldu!

    Fakat kaçırdığı pozisyonlarla da 'saç baş yoldurtan' adam olarak akıllarda kaldı. 14 milyon euroya Mallorca'dan La Liga'nın 'Gol Kralı' olarak gelen Daniel Guiza, Fenerbahçe'de bonservisi için ödenen en pahalı oyuncusu konumunda.

    Slimani Guizayı aratır oldu!

    Kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödenen İslam Slimani için satın alma opsiyonu da bulunmuyor…

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