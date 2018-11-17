Slimani Guizayı aratır oldu!

Sezon başında büyük umutlarla İngiliz devi Leicester City'den tapusu kiralanan Islam Slimani, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı karşılaşmalarda beklentilerin uzağında kaldı.
17 Kasım 2018 Cumartesi, 09:19:34
Güncelleme: 09:20:49
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Mali sıkıntılar nedeniyle bonservisi alınamayan Slimani, taraftara 'oh' dedirtti.
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9 lig karşılaşmasına çıkan Cezayirli forvet, bu maçlarda hiç asist üretemedi. Attığı bir golü de Kadıköy'de 3-2 yitirilen ligin 4. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında kaydetti. Slimani sonrasındaki 5 haftayı da suskun geçirdi.
'OKÇU'NUN İSTATİSTİĞİ DAHA İYİ Fenerbahçe tarihindeki en büyük hayal kırıklıklarından olan Daniel Güiza, 2009- 10 sezonunda ligde çıktığı ilk 9 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistle oynadı.
Fakat kaçırdığı pozisyonlarla da 'saç baş yoldurtan' adam olarak akıllarda kaldı. 14 milyon euroya Mallorca'dan La Liga'nın 'Gol Kralı' olarak gelen Daniel Guiza, Fenerbahçe'de bonservisi için ödenen en pahalı oyuncusu konumunda.
Kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödenen İslam Slimani için satın alma opsiyonu da bulunmuyor…