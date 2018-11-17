Slimani Guizayı aratır oldu!

Fakat kaçırdığı pozisyonlarla da 'saç baş yoldurtan' adam olarak akıllarda kaldı. 14 milyon euroya Mallorca'dan La Liga'nın 'Gol Kralı' olarak gelen Daniel Guiza, Fenerbahçe'de bonservisi için ödenen en pahalı oyuncusu konumunda.