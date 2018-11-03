Sampaoli ile anlaşma an meselesi! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Sampaoli ile anlaşma an meselesi!

    Fenerbahçe'de görevden alınan Phillip Cocu'nun yerine anlaşılmak üzere olunan Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli için görüşmeler başlıyor
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 18:43:53 Güncelleme: 18:45:20
    Sampaoli ile anlaşma an meselesi!

    Çarşamba günü İstanbul'a gelen Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes'le masaya oturulacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sampaoli ile anlaşma an meselesi!

    Fenerbahçe'de yeni teknik adamın açıklanmasına sayılı günler kaldı.

    Sampaoli ile anlaşma an meselesi!

    Sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, çarşamba günü İstanbul'a gelirken, bu isimle vakit kaybetmeden masaya oturulacak.

    Sampaoli ile anlaşma an meselesi!

    Galatasaray derbisinin ardından, takımın başında maça çıkan Erwin Koeman'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirtmişti.

    Sampaoli ile anlaşma an meselesi!

    Jorge Sampaoli konusunda bu gelişmeler yaşanırken, Arjantinli teknik adamın yardımcılığını yapan Jorge Desio'nun derbi maçı izlemek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN