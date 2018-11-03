Sampaoli ile anlaşma an meselesi!

Fenerbahçe'de görevden alınan Phillip Cocu'nun yerine anlaşılmak üzere olunan Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli için görüşmeler başlıyor
3 Kasım 2018 Cumartesi, 18:43:53
Güncelleme: 18:45:20
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Çarşamba günü İstanbul'a gelen Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes'le masaya oturulacak.
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Fenerbahçe'de yeni teknik adamın açıklanmasına sayılı günler kaldı.
Sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, çarşamba günü İstanbul'a gelirken, bu isimle vakit kaybetmeden masaya oturulacak.
Galatasaray derbisinin ardından, takımın başında maça çıkan Erwin Koeman'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirtmişti.
Jorge Sampaoli konusunda bu gelişmeler yaşanırken, Arjantinli teknik adamın yardımcılığını yapan Jorge Desio'nun derbi maçı izlemek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.