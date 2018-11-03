Sampaoli ile anlaşma an meselesi!

Fenerbahçe'de görevden alınan Phillip Cocu'nun yerine anlaşılmak üzere olunan Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli için görüşmeler başlıyor

3 Kasım 2018 Cumartesi, 18:43:53 Güncelleme: 18:45:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





