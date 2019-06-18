Rizespor'dan Fenerbahçe'ye Muriç cevabı!

Süper Lig'de transfer harekatı devam ediyor. Gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla başlamak isteyen kulüpler eksik bölgeleri için temaslarını sürdürüyor. Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performans ile transferin gözde ismi olan Vedat Muriç için de her gün gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın, Fenerbahçe ve Başakşehir'in kadrosuna katmak istediği Muriç için Rizepor başkanı Hasan Kartal Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
18 Haziran 2019 Salı 19:23
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Transfer sezonunun başlamasıyla gelecek sezon için kolları sıvayan Süper Lig ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle dört büyüklerde transfer harekatı hız kazandı.
Bu transfer döneminin en gözde ismi ise Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriqi oldu.
Hakkında hergün birçok haberin çıktığı Vedat Muriqi için en ciddi talip ise Galatasaray olmuştu.
Sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi beğenmeyen Rizespor yönetimi 3.5 milyon euroluk teklifi reddetmiş, sarı kırmızılılar bu kez ikinci bir teklif için Çaykur Rizespor'un kapısını çalmıştı.