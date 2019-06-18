Rizespor'dan Fenerbahçe'ye Muriç cevabı!

Süper Lig'de transfer harekatı devam ediyor. Gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla başlamak isteyen kulüpler eksik bölgeleri için temaslarını sürdürüyor. Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performans ile transferin gözde ismi olan Vedat Muriç için de her gün gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın, Fenerbahçe ve Başakşehir'in kadrosuna katmak istediği Muriç için Rizepor başkanı Hasan Kartal Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

18 Haziran 2019 Salı 19:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





