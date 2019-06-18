Rizespor'dan Fenerbahçe'ye Muriç cevabı! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Rizespor'dan Fenerbahçe'ye Muriç cevabı!

Süper Lig'de transfer harekatı devam ediyor. Gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla başlamak isteyen kulüpler eksik bölgeleri için temaslarını sürdürüyor. Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performans ile transferin gözde ismi olan Vedat Muriç için de her gün gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın, Fenerbahçe ve Başakşehir'in kadrosuna katmak istediği Muriç için Rizepor başkanı Hasan Kartal Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
18 Haziran 2019 Salı 19:23
Rizespor'dan Fenerbahçe'ye Muriç cevabı!

Transfer sezonunun başlamasıyla gelecek sezon için kolları sıvayan Süper Lig ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Rizespor'dan Fenerbahçe'ye Muriç cevabı!

Özellikle dört büyüklerde transfer harekatı hız kazandı.

Rizespor'dan Fenerbahçe'ye Muriç cevabı!

Bu transfer döneminin en gözde ismi ise Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriqi oldu.

Rizespor'dan Fenerbahçe'ye Muriç cevabı!

Hakkında hergün birçok haberin çıktığı Vedat Muriqi için en ciddi talip ise Galatasaray olmuştu.

Rizespor'dan Fenerbahçe'ye Muriç cevabı!

Sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi beğenmeyen Rizespor yönetimi 3.5 milyon euroluk teklifi reddetmiş, sarı kırmızılılar bu kez ikinci bir teklif için Çaykur Rizespor'un kapısını çalmıştı.

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