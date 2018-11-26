Rıdvan Dilmenden Ali Koça çağrı: Bu hoca... - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a çağrı: "Bu hoca..."

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladı. Trabzonspor'un 24. dakikada penaltı kazandığı pozisyonla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Dilmen, Fenerbahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman için de çok sert ifadeler kullandı.
    26 Kasım 2018 Pazartesi, 08:45:14 Güncelleme: 08:47:58
    Rıdvan Dilmenden Ali Koça çağrı: Bu hoca...

    "PENALTIDAN ÖNCE FAUL YOK"
    "Penaltı öncesinde Abdülkadir ile Eljif'in pozisyonunda faul yok. Orada yakın olan yardımcı hakem oralı bile olmadı, ekranda gözükmeyen Halil Umut Meler faul verdi. Ardından da Slimani gereksiz bir penaltı yaptı. Hakem hatasını Rodallega rahatlatmış oldu."

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    Rıdvan Dilmenden Ali Koça çağrı: Bu hoca...

    "BU TAKIM BURALARIN TAKIMI DEĞİL"
    "Yine söylüyorum, şu anda alttan dördüncü sırada olan, deplasmanda sadece Konya'da yarım kere kaleye gitmiş Fenerbahçe takımı, emin ol böylesine oyun hezimetine uğrayacak bir takım değil. Akıllı başlı bir antrenör gelir, oynatır. Bu takım buraların takımı değil."

    Rıdvan Dilmenden Ali Koça çağrı: Bu hoca...

    "BU TEKNİK DİREKTÖR FUTBOLU BİLMİYOR"
    "Fenerbahçe şampiyon olur mu? Olmaz. Tren kaçtı. Hatırlıyorsanız, 4. haftada milli takım arası oldu. '[Cocu'yla] Hemen ayrılın, hiç uğraşmayın.' dedim."

    Rıdvan Dilmenden Ali Koça çağrı: Bu hoca...

    "Kaçıncı hafta oldu? 13. Gitti 9 hafta. Fenerbahçe, Akhisarspor'dan zor puan alır, bu antrenörle giderse. Sayın Ali Koç, size sesleniyorum."

    Rıdvan Dilmenden Ali Koça çağrı: Bu hoca...

    "Türkiye'nin en çok gol atan takımına karşı oynuyorsunuz [14. hafta, Kasımpaşa maçı], Fenerbahçe'nin o maçı kazanma ihtimali yüksektir. Ama Fenerbahçe, Akhisarspor'u ye-ne-mez."

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