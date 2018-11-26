Rıdvan Dilmenden Ali Koça çağrı: Bu hoca...

"BU TAKIM BURALARIN TAKIMI DEĞİL"

"Yine söylüyorum, şu anda alttan dördüncü sırada olan, deplasmanda sadece Konya'da yarım kere kaleye gitmiş Fenerbahçe takımı, emin ol böylesine oyun hezimetine uğrayacak bir takım değil. Akıllı başlı bir antrenör gelir, oynatır. Bu takım buraların takımı değil."