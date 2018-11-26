Rıdvan Dilmenden Ali Koça çağrı: Bu hoca...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladı. Trabzonspor'un 24. dakikada penaltı kazandığı pozisyonla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Dilmen, Fenerbahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman için de çok sert ifadeler kullandı.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 08:45:14
Güncelleme: 08:47:58
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"PENALTIDAN ÖNCE FAUL YOK" "Penaltı öncesinde Abdülkadir ile Eljif'in pozisyonunda faul yok. Orada yakın olan yardımcı hakem oralı bile olmadı, ekranda gözükmeyen Halil Umut Meler faul verdi. Ardından da Slimani gereksiz bir penaltı yaptı. Hakem hatasını Rodallega rahatlatmış oldu."
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"BU TAKIM BURALARIN TAKIMI DEĞİL" "Yine söylüyorum, şu anda alttan dördüncü sırada olan, deplasmanda sadece Konya'da yarım kere kaleye gitmiş Fenerbahçe takımı, emin ol böylesine oyun hezimetine uğrayacak bir takım değil. Akıllı başlı bir antrenör gelir, oynatır. Bu takım buraların takımı değil."
"BU TEKNİK DİREKTÖR FUTBOLU BİLMİYOR" "Fenerbahçe şampiyon olur mu? Olmaz. Tren kaçtı. Hatırlıyorsanız, 4. haftada milli takım arası oldu. '[Cocu'yla] Hemen ayrılın, hiç uğraşmayın.' dedim."
"Kaçıncı hafta oldu? 13. Gitti 9 hafta. Fenerbahçe, Akhisarspor'dan zor puan alır, bu antrenörle giderse. Sayın Ali Koç, size sesleniyorum."
"Türkiye'nin en çok gol atan takımına karşı oynuyorsunuz [14. hafta, Kasımpaşa maçı], Fenerbahçe'nin o maçı kazanma ihtimali yüksektir. Ama Fenerbahçe, Akhisarspor'u ye-ne-mez."