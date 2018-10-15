Phillip Cocunun menajeri İngilterede! Hollandalı haber bekliyor... - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Phillip Cocu'nun menajeri İngiltere'de! Hollandalı haber bekliyor...

    Fenerbahçe'de Teknik Direktör Cocu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 08:30:11 Güncelleme: 08:42:53
    Phillip Cocunun menajeri İngilterede! Hollandalı haber bekliyor...

    Sarı-Lacivertliler, Başakşehir maçı sonrası Hollandalı çalıştırıcı ile yolları ayırmak için menajeri Rob Jansen ile yaptığı görüşmelerde bir sonuç alamamıştı. Bu durum karşısında Cocu ile devam etme kararı çıkmıştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Phillip Cocunun menajeri İngilterede! Hollandalı haber bekliyor...

    Yapılan görüşmelerden rahatsız olan Jansen, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden bir takıma Cocu'yu önerdi. Ada ekibi bu teklife yanıt vermek için 3 haftalık bir süre istedi.

    Phillip Cocunun menajeri İngilterede! Hollandalı haber bekliyor...

    DERBİYE DENK GELİYOR
    Bu süre sonunda Cocu konusunda olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapılacak.

    Phillip Cocunun menajeri İngilterede! Hollandalı haber bekliyor...

    İngiltere takımı, Cocu ile çalışmak istediğini menajer Jansen'e iletirse F.Bahçe'nin 1.2 milyon euroluk tazminat teklifi kabul edilecek ve yollar ayrılacak.

    Phillip Cocunun menajeri İngilterede! Hollandalı haber bekliyor...

    Sarı-Lacivertli Yönetimi de Cocu'nun gitme istediğine olumsuz bir yanıt vermeyecek. Fenerbahçe 3 hafta sonra Galatasaray'a konuk olacak. Derbiye yeni Teknik Direktör ile çıkarabilir. (Akşam)

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