Phillip Cocudan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı! - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Phillip Cocu'dan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı!

    Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    4 Ekim 2018 Perşembe, 16:36:17 Güncelleme: 16:36:26
    Phillip Cocu'dan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı!
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    Phillip Cocudan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı!

    Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılması beklenirken, Hollandalı çalıştırıcıdan sürpriz bir açıklama geldi.

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    Phillip Cocu'dan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı!
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    • 8
    Phillip Cocudan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı!

    Ülkesinde açıklamalarda bulunan Cocu, Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Damien Comolli'nin desteklerini her zaman hissettiğini söyledi.

    Phillip Cocu'dan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı!
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    • 8
    Phillip Cocudan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı!

    BURADA FUTBOL GERÇEKTEN ZOR

    Türkiye'de futbolun çok zor olduğunu vurgulayan Cocu, "Burada futbol gerçekten zor. Oyuncular savaşmak zorundalar." dedi.

    Phillip Cocu'dan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı!
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    • 8
    Phillip Cocudan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı!

    Transfer döneminde iki önemli oyuncularını sattıklarını belirten Hollandalı teknik adam, "UEFA kuralları nedeniyle birçok kulüp fazla para harcayamadı. Sezon başında biz de Giuliano ve Josef gibi iki önemli oyuncumuzu sattık." ifadelerini kullandı.

    Phillip Cocu'dan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı!
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    Phillip Cocudan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı!

    GİTMEMİ İSTEMİYORLAR

    Sezona istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Cocu, "Burada böyle başlangıçlara alışık değiller. Taraftarlar her zaman başarı istiyor. Ama gitmemi istemiyorlar. Ali Koç ve Comolli'nin desteklerini hissediyorum. Burada duygular yoğun yaşanıyor. Gazeteler her zaman dolu olmak zorunda. Bu yüzden sürekli bir şeyler yazmaları gerekiyor." dedi.

    (Futbol Arena)

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