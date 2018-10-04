Phillip Cocudan flaş Ali Koç ve Damien Comolli itirafı!

GİTMEMİ İSTEMİYORLAR



Sezona istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Cocu, "Burada böyle başlangıçlara alışık değiller. Taraftarlar her zaman başarı istiyor. Ama gitmemi istemiyorlar. Ali Koç ve Comolli'nin desteklerini hissediyorum. Burada duygular yoğun yaşanıyor. Gazeteler her zaman dolu olmak zorunda. Bu yüzden sürekli bir şeyler yazmaları gerekiyor." dedi.

(Futbol Arena)



