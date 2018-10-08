Neustadterden Slimaniye fırça! - Galeri - Fotomaç
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Neustadter'den Slimani'ye fırça!
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta Roman Neustadter, İslam Slimani ile karşılaştı
8 Ekim 2018 Pazartesi, 01:14:00
Neustadter'den Slimani'ye fırça!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. hafta maçında sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Neustadter'den Slimani'ye fırça!
Bu müsabakanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon dikkatlerden kaçmadı.
Neustadter'den Slimani'ye fırça!
NEUSTADTER, SLİMANİ'YE KIZDI
Maçın başlarında yaşanan pozisyonda Roman Neustadter, Islam Slimani'ye bir pas gösterdi.
Neustadter'den Slimani'ye fırça!
Slimani bu pasa koşmazken, pozisyonun dönüşünde Fenerbahçe kalesinde tehlike yaşandı.
Neustadter'den Slimani'ye fırça!
Bunun ardından Neustadter ile Slimani arasında bir tartışma yaşandı. (FutbolArena)
Neustadter'den Slimani'ye fırça!