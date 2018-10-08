Neustadterden Slimaniye fırça! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Neustadter'den Slimani'ye fırça!

    Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta Roman Neustadter, İslam Slimani ile karşılaştı
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 01:14:00
    Neustadter'den Slimani'ye fırça!
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    Neustadterden Slimaniye fırça!

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. hafta maçında sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Neustadter'den Slimani'ye fırça!
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    Neustadterden Slimaniye fırça!

    Bu müsabakanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon dikkatlerden kaçmadı.

    Neustadter'den Slimani'ye fırça!
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    • 6
    Neustadterden Slimaniye fırça!

    NEUSTADTER, SLİMANİ'YE KIZDI
    Maçın başlarında yaşanan pozisyonda Roman Neustadter, Islam Slimani'ye bir pas gösterdi.

    Neustadter'den Slimani'ye fırça!
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    Neustadterden Slimaniye fırça!

    Slimani bu pasa koşmazken, pozisyonun dönüşünde Fenerbahçe kalesinde tehlike yaşandı.

    Neustadter'den Slimani'ye fırça!
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    Neustadterden Slimaniye fırça!

    Bunun ardından Neustadter ile Slimani arasında bir tartışma yaşandı. (FutbolArena)

    Neustadter'den Slimani'ye fırça!
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    • 6
    Neustadterden Slimaniye fırça!
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