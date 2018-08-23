Michael Frey Fenerbahçede! - Galeri - Fotomaç
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Michael Frey Fenerbahçe'de!

    23 Ağustos 2018 Perşembe, 00:58:49 Güncelleme: 00:59:51
    Michael Frey Fenerbahçe'de!
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    Michael Frey Fenerbahçede!

    Fenerbahçe, İslam Slimani'nin ardından bir golcüyü daha bünyesine katıyor.

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    Michael Frey Fenerbahçe'de!
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    Michael Frey Fenerbahçede!

    Teknik direktör Cocu'nun çok istediği Michael Frey'le her konuda anlaşan sarı-lacivertli ekip, İsviçreli futbolcuyu bugün İstanbul'a getiriyor.

    Michael Frey Fenerbahçe'de!
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    Michael Frey Fenerbahçede!

    24 yaşındaki Frey'i taşıyan uçak saat 14.00'te havalimanına inecek.

    Michael Frey Fenerbahçe'de!
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    Michael Frey Fenerbahçede!

    Kanarya'ya transferine izin verilmediği için kulübü Zürih'e rest çekerek idmanlara çıkmayan ve ardından kadro dışı bırakılan Frey, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

    Michael Frey Fenerbahçe'de!
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    Michael Frey Fenerbahçede!

    1.89 metrelik boyuyla hava toplarında çok etkili olan Michael Frey, geçen sezon Zürih formasıyla ligde 31 maçta 12 gol attı, 4 asist yaptı.


    Michael Frey Fenerbahçe'de!
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    Michael Frey Fenerbahçede!

    MİCHAEL FREY KİMDİR?

    Doğum tarihi: 19 Temmuz 1994
    Doğum yeri: Münsingen, İsviçre
    Boy: 1.89 m.
    Mevki: Santrfor

    PROFESYONEL KARİYERİ

    Yıl Takım Maç Gol
    2012-14 Young Boys 73 17
    ?2013-16 İsviçre U21 14 2
    2014-16 Lille 15 2
    2016- Luzern (K.) 16 4
    2016-17 Young Boys 29 8
    2017- Zürih 31 12

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