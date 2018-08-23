Michael Frey Fenerbahçede! - Galeri - Fotomaç
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Michael Frey Fenerbahçe'de!
23 Ağustos 2018 Perşembe, 00:58:49
Güncelleme: 00:59:51
Michael Frey Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, İslam Slimani'nin ardından bir golcüyü daha bünyesine katıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Michael Frey Fenerbahçe'de!
Teknik direktör Cocu'nun çok istediği Michael Frey'le her konuda anlaşan sarı-lacivertli ekip, İsviçreli futbolcuyu bugün İstanbul'a getiriyor.
Michael Frey Fenerbahçe'de!
24 yaşındaki Frey'i taşıyan uçak saat 14.00'te havalimanına inecek.
Michael Frey Fenerbahçe'de!
Kanarya'ya transferine izin verilmediği için kulübü Zürih'e rest çekerek idmanlara çıkmayan ve ardından kadro dışı bırakılan Frey, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
Michael Frey Fenerbahçe'de!
1.89 metrelik boyuyla hava toplarında çok etkili olan Michael Frey, geçen sezon Zürih formasıyla ligde 31 maçta 12 gol attı, 4 asist yaptı.
Michael Frey Fenerbahçe'de!
MİCHAEL FREY KİMDİR?
Doğum tarihi: 19 Temmuz 1994
Doğum yeri: Münsingen, İsviçre
Boy: 1.89 m.
Mevki: Santrfor
PROFESYONEL KARİYERİ
Yıl Takım Maç Gol
2012-14 Young Boys 73 17
?2013-16 İsviçre U21 14 2
2014-16 Lille 15 2
2016- Luzern (K.) 16 4
2016-17 Young Boys 29 8
2017- Zürih 31 12