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Menajeri açıkladı! Fenerbahçeli oyuncuya teklif yağıyor
Menajeri açıkladı! Fenerbahçeli oyuncuya teklif yağıyor
Kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, transferde alacağı oyunculara kilitlenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli yıldız isme gelen somut teklifi, oyuncunun menajeri açıkladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Haziran 2019 Perşembe 17:00
Güncelleme: 13.06.2019 17:00
Fenerbahçe'de transfer döneminin gelmesiyle beraber gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili hareketlilik de devam ediyor.
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Sarı-lacivertli takımda transferin gözde isimlerinden Eljif Elmas ve Jailson'un yanı sıra sürpriz bir isim daha listeye dahil oldu.
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında iyi bir performans gösteren Faslı yıldız Nabil Dirar'ın menajeri oyuncuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Menajer Fouad Ben Kouider, 33 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan takımlarından somut teklifler aldığını doğruladı.
Ben Kouider ayrıca merak edilen bir başka konuya da açıklık getirerek Dirar'ın Belçika'ya dönmeyeceğini sözlerine ekledi.