Menajeri açıkladı! Fenerbahçeli oyuncuya teklif yağıyor - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Menajeri açıkladı! Fenerbahçeli oyuncuya teklif yağıyor

Kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, transferde alacağı oyunculara kilitlenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli yıldız isme gelen somut teklifi, oyuncunun menajeri açıkladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

13 Haziran 2019 Perşembe 17:00 Güncelleme: 13.06.2019 17:00
Menajeri açıkladı! Fenerbahçeli oyuncuya teklif yağıyor

Fenerbahçe'de transfer döneminin gelmesiyle beraber gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili hareketlilik de devam ediyor.

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Menajeri açıkladı! Fenerbahçeli oyuncuya teklif yağıyor

Sarı-lacivertli takımda transferin gözde isimlerinden Eljif Elmas ve Jailson'un yanı sıra sürpriz bir isim daha listeye dahil oldu.

Menajeri açıkladı! Fenerbahçeli oyuncuya teklif yağıyor

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında iyi bir performans gösteren Faslı yıldız Nabil Dirar'ın menajeri oyuncuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Menajeri açıkladı! Fenerbahçeli oyuncuya teklif yağıyor

Menajer Fouad Ben Kouider, 33 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan takımlarından somut teklifler aldığını doğruladı.

Menajeri açıkladı! Fenerbahçeli oyuncuya teklif yağıyor

Ben Kouider ayrıca merak edilen bir başka konuya da açıklık getirerek Dirar'ın Belçika'ya dönmeyeceğini sözlerine ekledi.

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