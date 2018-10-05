Mehmet Topaldan Cocuya tepki! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    GALERİ

    Mehmet Topal'dan Cocu'ya tepki!

    Futbolcu tercihi hakkında tartışmalar yaratan Philli Cocu, futbolculardan da tepki görüyor.
    5 Ekim 2018 Cuma, 09:34:59 Güncelleme: 10:16:12
    Mehmet Topal'dan Cocu'ya tepki!
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    Mehmet Topaldan Cocuya tepki!

    UEFA Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, D Grubu ikinci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti.

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    Mehmet Topal'dan Cocu'ya tepki!
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    Mehmet Topaldan Cocuya tepki!

    Mücadelenin 85. dakikasında oyuna gireceği söylenen Mehmet Topal ellerini iki yana açıp bu duruma tepki gösterdi.

    Mehmet Topal'dan Cocu'ya tepki!
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    Mehmet Topaldan Cocuya tepki!

    Eliyle kolunu gösterip, "Saatten haberiniz var mı zaten maç bitiyor" der gibi işaret yaptı.

    Mehmet Topal'dan Cocu'ya tepki!
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    Mehmet Topaldan Cocuya tepki!

    88. dakikada Slimani'nin yerine oyuna dahil oldu. (TAKVİM)

    Mehmet Topal'dan Cocu'ya tepki!
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    Mehmet Topaldan Cocuya tepki!

    BİR TEPKİ DE VALBUENA'DAN!
    Mehmet Topal ile kriz yaşayan Hollandalı çalıştırıcı Valbuena ile de tartıştı. Fransız futbolcuyu ısınmaya gönderen Cocu sonra geri çağırdı. Bir süre sonra teknik heyet Valbuena'yı tekrar ısınmaya göndermek istedi ancak tecrübeli futbolcu bu duruma tepki gösterdi.

    Tecrübeli futbolcu ısınmaya gitmeyince araya idari menajer Onur Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna girdi.

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