Mehmet Topaldan Cocuya tepki!

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Mehmet Topal'dan Cocu'ya tepki!
Futbolcu tercihi hakkında tartışmalar yaratan Philli Cocu, futbolculardan da tepki görüyor.
5 Ekim 2018 Cuma, 09:34:59 Güncelleme: 10:16:12
Mehmet Topal'dan Cocu'ya tepki!
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Mehmet Topal'dan Cocu'ya tepki!
Mehmet Topal'dan Cocu'ya tepki!
Mehmet Topal'dan Cocu'ya tepki!
BİR TEPKİ DE VALBUENA'DAN!
Mehmet Topal ile kriz yaşayan Hollandalı çalıştırıcı Valbuena ile de tartıştı. Fransız futbolcuyu ısınmaya gönderen Cocu sonra geri çağırdı. Bir süre sonra teknik heyet Valbuena'yı tekrar ısınmaya göndermek istedi ancak tecrübeli futbolcu bu duruma tepki gösterdi.
Tecrübeli futbolcu ısınmaya gitmeyince araya idari menajer Onur Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna girdi.
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