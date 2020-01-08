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Mehmet Ekici ve Alper Potuk resmen açıklandı! ''Gündemimizde var''
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesi ve ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte girişimler hızlandı. Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği kapsamında sezonun ikinci yarısında kullanmaya düşünmediği futbolcular Alper Potuk ve Mehmet Ekici'yle ilgili resmi açıklama geldi. İşte yaşanan son dakika gelişmesi...
8 Ocak 2020 Çarşamba 21:41
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ederken bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlan alınmaya başlanmıştı.
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Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlemiş ve listesini yönetime sunmuştu. Sarı-lacivertli kurmaylar hedefteki yıldızlarla temaslarını hızlandırdı ve görüşme sağladığı futbolcuların transferinde büyük mesafe katetti.
Stoper bölgesinde anlaşma sağlanan Simon Falette'yi son görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak olan isimlere çevrilmişti.
Finansal Fair Play kıskacında olan sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen, aynı zamanda bonservis geliri elde edebilecek oyuncularla vedalaşma kararı alındı.
ZAJC İÇİN 6 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimlerden biri olan MihaZajc'a İtalyan ekibi Brescia talip oldu.