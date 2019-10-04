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Max Kruse için bir transfer itirafı daha: Biz de istedik ama Fenerbahçe'ye gitti!
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Max Kruse, kısa sürede Türkiye'ye uyum sağlayarak taraftarların gönlünü kazanmıştı. Yıldız futbolcu için ülkesi Almanya'dan flaş bir transfer itirafı geldi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
4 Ekim 2019 Cuma 13:06
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Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse hem oynadığı futbolla hem de tavırlarıyla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazandı.
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31 yaşındaki Alman futbolcu son olarak Galatasaray derbisi seremonisinde İstiklal Marşı'nı okurken görüntülenmiş ve bir anda sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşmişti.
Deneyimli orta saha oyuncusu Kruse ile ilgili Almanya'dan çarpıcı bir transfer itirafı geldi.
Daha önce Liverpool'un teklifini reddettiği ortaya çıkan Kruse ile ilgili bu kez EintrachtFrankfurt'un sportif direktörü FrediBobic konuştu. Weser-Kuier'e röportaj veren Bobic şunları dile getirdi:
"Biz MaxKruse'nin menajeriyle çok önceden temasa geçmiştik. Teklifimizi yaptık çünkü onu bizim takımda çok fazla görmek istiyorduk. Ancak Kruse diğer tekliflerle birlikte bizim teklifimizi de reddetti ve Fenerbahçe'ye gitti. Neticede oyuncu kendisi için en iyi olana kadar verdi."