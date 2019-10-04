"Biz Max Kruse'nin menajeriyle çok önceden temasa geçmiştik. Teklifimizi yaptık çünkü onu bizim takımda çok fazla görmek istiyorduk. Ancak Kruse diğer tekliflerle birlikte bizim teklifimizi de reddetti ve Fenerbahçe'ye gitti. Neticede oyuncu kendisi için en iyi olana kadar verdi."