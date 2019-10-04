Max Kruse için bir transfer itirafı daha: Biz de istedik ama Fenerbahçe'ye gitti! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Max Kruse için bir transfer itirafı daha: Biz de istedik ama Fenerbahçe'ye gitti!

Max Kruse için bir transfer itirafı daha: Biz de istedik ama Fenerbahçe'ye gitti!

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Max Kruse, kısa sürede Türkiye'ye uyum sağlayarak taraftarların gönlünü kazanmıştı. Yıldız futbolcu için ülkesi Almanya'dan flaş bir transfer itirafı geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

4 Ekim 2019 Cuma 13:06
Max Kruse için bir transfer itirafı daha: Biz de istedik ama Fenerbahçe'ye gitti!

Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse hem oynadığı futbolla hem de tavırlarıyla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Max Kruse için bir transfer itirafı daha: Biz de istedik ama Fenerbahçe'ye gitti!

31 yaşındaki Alman futbolcu son olarak Galatasaray derbisi seremonisinde İstiklal Marşı'nı okurken görüntülenmiş ve bir anda sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşmişti.

Max Kruse için bir transfer itirafı daha: Biz de istedik ama Fenerbahçe'ye gitti!

Deneyimli orta saha oyuncusu Kruse ile ilgili Almanya'dan çarpıcı bir transfer itirafı geldi.

Max Kruse için bir transfer itirafı daha: Biz de istedik ama Fenerbahçe'ye gitti!

Daha önce Liverpool'un teklifini reddettiği ortaya çıkan Kruse ile ilgili bu kez Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Fredi Bobic konuştu. Weser-Kuier'e röportaj veren Bobic şunları dile getirdi:

Max Kruse için bir transfer itirafı daha: Biz de istedik ama Fenerbahçe'ye gitti!

"Biz Max Kruse'nin menajeriyle çok önceden temasa geçmiştik. Teklifimizi yaptık çünkü onu bizim takımda çok fazla görmek istiyorduk. Ancak Kruse diğer tekliflerle birlikte bizim teklifimizi de reddetti ve Fenerbahçe'ye gitti. Neticede oyuncu kendisi için en iyi olana kadar verdi."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN