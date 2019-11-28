Kolarov Fenerbahçe'nin ayağına geldi! Comolli masaya oturdu...

Süper Lig'de son haftalar kaybedilen puanlar sonucu morallerin bir hayli bozuk olduğu Fenerbahçe'de gözler ara transfere çevrildi. Yaz sezonunda birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bazı isimlerden beklenen verimin alınmaması sonrası ocak ayı için temaslar sıklaştırıldı. Fenerbahçeli taraftarları yaz döneminde en çok heyecanlandıran isim ise Aleksandr Kolarov'du. Comolli Roma'nın Sırp oyuncusu için bir kez daha masaya oturuyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...