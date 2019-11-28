Kolarov Fenerbahçe'nin ayağına geldi! Comolli masaya oturdu...

Süper Lig'de son haftalar kaybedilen puanlar sonucu morallerin bir hayli bozuk olduğu Fenerbahçe'de gözler ara transfere çevrildi. Yaz sezonunda birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bazı isimlerden beklenen verimin alınmaması sonrası ocak ayı için temaslar sıklaştırıldı. Fenerbahçeli taraftarları yaz döneminde en çok heyecanlandıran isim ise Aleksandr Kolarov'du. Comolli Roma'nın Sırp oyuncusu için bir kez daha masaya oturuyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
28 Kasım 2019 Perşembe 09:41
Güncelleme: 28.11.2019 10:21
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Sezon başında transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de son haftalar işler pek de istenildiği gibi gitmiyor.
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12. hafta sonunda topladığı 21 puanla 4. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde son hafta Malatya deplasmanında kaybedilen 2 puan morallari bir hayli bozdu.
Bu mücadele sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği, Başkan Koç'un Comolli'den Ersun Yanal için rapor istediği öğrenilmişti.