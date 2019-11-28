Kolarov Fenerbahçe'nin ayağına geldi! Comolli masaya oturdu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Kolarov Fenerbahçe'nin ayağına geldi! Comolli masaya oturdu...

Süper Lig'de son haftalar kaybedilen puanlar sonucu morallerin bir hayli bozuk olduğu Fenerbahçe'de gözler ara transfere çevrildi. Yaz sezonunda birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bazı isimlerden beklenen verimin alınmaması sonrası ocak ayı için temaslar sıklaştırıldı. Fenerbahçeli taraftarları yaz döneminde en çok heyecanlandıran isim ise Aleksandr Kolarov'du. Comolli Roma'nın Sırp oyuncusu için bir kez daha masaya oturuyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

28 Kasım 2019 Perşembe 09:41 Güncelleme: 28.11.2019 10:21
Fenerbahçe Kolarov için bir kez daha masada!

Sezon başında transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de son haftalar işler pek de istenildiği gibi gitmiyor.

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Fenerbahçe Kolarov için bir kez daha masada!

12. hafta sonunda topladığı 21 puanla 4. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde son hafta Malatya deplasmanında kaybedilen 2 puan morallari bir hayli bozdu.

Fenerbahçe Kolarov için bir kez daha masada!

Bu mücadele sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği, Başkan Koç'un Comolli'den Ersun Yanal için rapor istediği öğrenilmişti.

İŞTE COMOLLI'NİN 4 MADDELİK YANAL RAPORU

Fenerbahçe Kolarov için bir kez daha masada!

Takımın gidişatından ve Yanal'ın oynattığı oyundan memnun olmayan Fenerbahçeli kurmaylar, ara transfer dönemi için de kolları şimdiden sıvadı.

Fenerbahçe Kolarov için bir kez daha masada!

Birçok isim ile temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe'de gündem yeniden Kolarov.

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