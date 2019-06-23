Kanarya'yı uçuracak süper golcü geliyor... Fenerbahçeli eski yıldız önerdi! Son dakika haberleri... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Kanarya'yı uçuracak süper golcü geliyor... Fenerbahçeli eski yıldız önerdi! Son dakika haberleri...

Kanarya'yı uçuracak süper golcü geliyor... Fenerbahçeli eski yıldız önerdi! Son dakika haberleri...

Yeni sezon için transferde fark yaratarak başarıdan başarıya koşacak bir Fenerbahçe inşa etmek isteyen sarı lacivertli yönetime flaş bir öneri geldi. Transfer sezonun açılmasıyla da stratejisini kurduğu plana göre yapmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde sürpriz isim. Fenerbahçe'de bir döneme damga vuran isimlerden Deivid de Souza, sarı lacivertlilere süper bir Brezilyalı önerdi. İşte Brezilya'yı sallayan o yıldız ve Kanarya'yı uçuracak o proje hazır.

23 Haziran 2019 Pazar 13:26 Güncelleme: 23.06.2019 13:31
Kanarya'yı uçuracak süper golcü geliyor... Fenerbahçeli eski yıldız önerdi! Son dakika haberleri...

Geride bırakılan sezonun başında büyük bir değişimle top başı yapan Fenerbahçe'de istenilen ve hedeflenen başarılar elde edilememişti.

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Kanarya'yı uçuracak süper golcü geliyor... Fenerbahçeli eski yıldız önerdi! Son dakika haberleri...

Fenerbahçe'nin yeni sezonla birlikte transfer politikasında önemli bir kaç değişiklik söz konusu.

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Kanarya'yı uçuracak süper golcü geliyor... Fenerbahçeli eski yıldız önerdi! Son dakika haberleri...

Yönetim konuyla ilgili yeni bir strateji belirledi ve uygulamaya geçilmesi adına düğmeye bastı. İşte detaylar...

Kanarya'yı uçuracak süper golcü geliyor... Fenerbahçeli eski yıldız önerdi! Son dakika haberleri...

Transfer planlamasında değişikliğe giden Fenerbahçe Yönetimi, oyuncu takip noktasında planını değiştirdi.

Kanarya'yı uçuracak süper golcü geliyor... Fenerbahçeli eski yıldız önerdi! Son dakika haberleri...

Bunların başında transfer planlamasında Avrupa dışına çıkmak geliyor.

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