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Kanarya'yı uçuracak süper golcü geliyor... Fenerbahçeli eski yıldız önerdi! Son dakika haberleri...
Yeni sezon için transferde fark yaratarak başarıdan başarıya koşacak bir Fenerbahçe inşa etmek isteyen sarı lacivertli yönetime flaş bir öneri geldi. Transfer sezonun açılmasıyla da stratejisini kurduğu plana göre yapmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde sürpriz isim. Fenerbahçe'de bir döneme damga vuran isimlerden Deivid de Souza, sarı lacivertlilere süper bir Brezilyalı önerdi. İşte Brezilya'yı sallayan o yıldız ve Kanarya'yı uçuracak o proje hazır.
23 Haziran 2019 Pazar 13:26
Güncelleme: 23.06.2019 13:31
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Geride bırakılan sezonun başında büyük bir değişimle top başı yapan Fenerbahçe'de istenilen ve hedeflenen başarılar elde edilememişti.
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Fenerbahçe'nin yeni sezonla birlikte transfer politikasında önemli bir kaç değişiklik söz konusu.