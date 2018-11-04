İşte Koemanın Galatasaray taktiği: Dirk Kuyt! - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    İşte Koeman'ın Galatasaray taktiği: Dirk Kuyt!

    Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine takımın başında çıkan Erwin Koeman'ın taktiği ortaya çıktı
    4 Kasım 2018 Pazar, 10:32:07 Güncelleme: 10:50:25
    İşte Koemanın Galatasaray taktiği: Dirk Kuyt!

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra Başkan Ali Koç'un teklifiyle Galatasaray derbisine takımı hazırlayan Erwin Koeman, 2-2'lik sonucun ardından en çok konuşulan isim oldu.

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    İşte Koemanın Galatasaray taktiği: Dirk Kuyt!

    Bir diğer antrenör Chris va der Weerden ile derbide takımı idare eden Koeman, Phillip Cocu'dan tamamen bağımsız bir sistemle, zorlu maça hazırlandı.

    İşte Koemanın Galatasaray taktiği: Dirk Kuyt!

    Kariyerinde daha önce Feyenoord, Macaristan Milli Takımı ve Utrecht gibi önemli kulüplerde teknik direktörlük yapan, son 3 yılda da Premier Lig'de Southampton ve Everton'da Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Hollandalı teknik adam, kendi stiliyle dikkat çekti.

    İşte Koemanın Galatasaray taktiği: Dirk Kuyt!

    4-2-3-1 sistemini son 1 haftalık sürede takıma yansıtan Koeman, Premier Lig tecrübesiyle de öne çıktı.

    İşte Koemanın Galatasaray taktiği: Dirk Kuyt!

    Önemli katkı

    Southampton ve Everton'da yaptığı çalışmalarının antrenörlük tecrübesine önemli katkılar verdiğini her fırsatta dile getiren ve artık birinci antrenör olmak isteyen 57 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray deplasmanında da farkını ortaya koydu.

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