İşte Koemanın Galatasaray taktiği: Dirk Kuyt!

Kariyerinde daha önce Feyenoord, Macaristan Milli Takımı ve Utrecht gibi önemli kulüplerde teknik direktörlük yapan, son 3 yılda da Premier Lig'de Southampton ve Everton'da Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Hollandalı teknik adam, kendi stiliyle dikkat çekti.