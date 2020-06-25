İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve 4 bomba transfer
Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra transfer çalışamalarına hız veren Fenerbahçe'de gündem teknik direktör... Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımın başına sezon sonuna kadar Tahir Karapınar getirilmişti. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon için görüştüğü isim ortaya çıktı. Transferde de hız kesmeyen Kanarya, biri dünya yıldızı toplam 4 bomba isim için de devreye girdi. İşte detaylar...
25 Haziran 2020 Perşembe 06:35
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.
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Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Kanarya'da bu sezon kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmış, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından takım sezon sonuna Tahir Karapınar'a emanet edilmişti.
Yeni sezonda Fenerbahçe'yi kimin çalıştıracağı ise şimdiden büyük merak konusu olmuştu.
Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu da transfer konusuna el attı.