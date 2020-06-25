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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve 4 bomba transfer

Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra transfer çalışamalarına hız veren Fenerbahçe'de gündem teknik direktör... Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımın başına sezon sonuna kadar Tahir Karapınar getirilmişti. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon için görüştüğü isim ortaya çıktı. Transferde de hız kesmeyen Kanarya, biri dünya yıldızı toplam 4 bomba isim için de devreye girdi. İşte detaylar...

25 Haziran 2020 Perşembe 06:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





