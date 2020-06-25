İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve 4 bomba transfer - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve 4 bomba transfer

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve 4 bomba transfer

Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra transfer çalışamalarına hız veren Fenerbahçe'de gündem teknik direktör... Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımın başına sezon sonuna kadar Tahir Karapınar getirilmişti. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon için görüştüğü isim ortaya çıktı. Transferde de hız kesmeyen Kanarya, biri dünya yıldızı toplam 4 bomba isim için de devreye girdi. İşte detaylar...
25 Haziran 2020 Perşembe 06:35
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve 4 bomba transfer

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve 4 bomba transfer

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve 4 bomba transfer

Kanarya'da bu sezon kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmış, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından takım sezon sonuna Tahir Karapınar'a emanet edilmişti.

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve 4 bomba transfer

Yeni sezonda Fenerbahçe'yi kimin çalıştıracağı ise şimdiden büyük merak konusu olmuştu.

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve 4 bomba transfer

Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu da transfer konusuna el attı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA