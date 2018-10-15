İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası!

    Romenlerden sonra Belçika basını da Fenerbahçe'nin o isimle yakından ilgilendiğini yazdı
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 22:46:06 Güncelleme: 22:48:31
    İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası!

    Giuliano'nun ayrılığının ardından 10 numara pozisyonunu Benzia ile güçlendiren Fenerbahçe'nin, Sparta Prag'ın on numarası Nicolae Stanciu'yu yakın takibe aldığı ileri sürülmüştü.

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    İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası!

    İddia Romen basınından gelmişti. Belçika basını da iddiayı tekrarladı.

    İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası!

    Walfoot gazetesi, Romen yıldızın Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu duyurdu.

    İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası!

    Mönchengladbach'ın da ilgilendiği Stanciu, sezon başında 4 milyon euro karşılığında Anderlecht'ten Sparta Prag'a transfer olmuştu.

    İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası!

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    Stanciu, Sparta Prag'da bu sezon çıktığı 10 maçta 3 gol atarken, 5 de asist gerçekleştirdi.

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