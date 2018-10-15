İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası!
Romenlerden sonra Belçika basını da Fenerbahçe'nin o isimle yakından ilgilendiğini yazdı
15 Ekim 2018 Pazartesi, 22:46:06
Güncelleme: 22:48:31
Giuliano'nun ayrılığının ardından 10 numara pozisyonunu Benzia ile güçlendiren Fenerbahçe'nin, Sparta Prag'ın on numarası Nicolae Stanciu'yu yakın takibe aldığı ileri sürülmüştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddia Romen basınından gelmişti. Belçika basını da iddiayı tekrarladı.
Walfoot gazetesi, Romen yıldızın Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu duyurdu.
Mönchengladbach'ın da ilgilendiği Stanciu, sezon başında 4 milyon euro karşılığında Anderlecht'ten Sparta Prag'a transfer olmuştu.
Bir kez daha izlendi
Stanciu, Sparta Prag'da bu sezon çıktığı 10 maçta 3 gol atarken, 5 de asist gerçekleştirdi.