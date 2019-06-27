İşte Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neredeyse her mevkiye oyuncu transfer edecek olan Sarı-Lacivertlilerin, iki sezon önce de gündeme gelen Brezilyalı futbolcuyla gizli bir şekilde temasa geçtiği ve yönetimin bu transferde çok ısrarcı olduğu iddia edildi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
27 Haziran 2019 Perşembe 07:58
Güncelleme: 27.06.2019 07:58
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor.
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Sarı-Lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado, Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı.
Sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Slimani, Ayew ve Benzia ise takımlarına döndüler.
Kanarya'da 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Alper Potuk, Michael Frey, İsmail Köybaşı ve Carlos Kameni ile de yollar ayrılacak.