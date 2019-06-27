İşte Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neredeyse her mevkiye oyuncu transfer edecek olan Sarı-Lacivertlilerin, iki sezon önce de gündeme gelen Brezilyalı futbolcuyla gizli bir şekilde temasa geçtiği ve yönetimin bu transferde çok ısrarcı olduğu iddia edildi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

27 Haziran 2019 Perşembe 07:58 Güncelleme: 27.06.2019 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





