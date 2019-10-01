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01 Ekim 2019, Salı
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İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı!

Devreyi 35-40 puan aralığında ilk sırada bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, hedefi belirledi. Kanarya, 11 maçtan en az 8 galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte Yanal'ın liderlik planı!

1 Ekim 2019 Salı 07:53 Güncelleme: 01.10.2019 07:54
İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı!

Zirve mücadelesi verdiği rakiplerle karşılaştığı ilk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi alan Fenerbahçe, kalan maçlar öncesi hedefini belirledi.

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İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı!

Sarı-lacivertliler, oynanacak 11 karşılaşmanın ardından devreyi 35-40 puan aralığında lider tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı!

Bu süreçte en az 1 yenilgi ve 2 beraberlikle 7 puanı gözden çıkaran teknik direktör Ersun Yanal, 8 maçtan da galibiyet bekliyor.

İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı!

6 DEPLASMAN VAR
Fikstürün ilk 6 haftalık etabında şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir gibi takımlarla karşılaşan Fenerbahçe, 16. haftada da Beşiktaş derbisine çıkacak.

İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı!

Zorlu virajı geride bırakan Kanarya için bir diğer avantaj da; zirve yarışındaki rakiplerinin kendi aralarında oynayacağı maçlar olacak.

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