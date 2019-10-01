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İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı!
Devreyi 35-40 puan aralığında ilk sırada bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, hedefi belirledi. Kanarya, 11 maçtan en az 8 galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte Yanal'ın liderlik planı!
1 Ekim 2019 Salı 07:53
Güncelleme: 01.10.2019 07:54
Zirve mücadelesi verdiği rakiplerle karşılaştığı ilk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi alan Fenerbahçe, kalan maçlar öncesi hedefini belirledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler, oynanacak 11 karşılaşmanın ardından devreyi 35-40 puan aralığında lider tamamlamanın hesaplarını yapıyor.
Bu süreçte en az 1 yenilgi ve 2 beraberlikle 7 puanı gözden çıkaran teknik direktör Ersun Yanal, 8 maçtan da galibiyet bekliyor.
6 DEPLASMAN VAR
Fikstürün ilk 6 haftalık etabında şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir gibi takımlarla karşılaşan Fenerbahçe, 16. haftada da Beşiktaş derbisine çıkacak.
Zorlu virajı geride bırakan Kanarya için bir diğer avantaj da; zirve yarışındaki rakiplerinin kendi aralarında oynayacağı maçlar olacak.