İşte Erwin Koemanın Anderlechti devirecek kadrosu!

Futbolcularına, rakiplerinin kazanmak zorunda olduğunu hatırlatan Hollandalı hoca, "Kesinlikle zor bir maç. Sizden Galatasaray'a karşı oynadığınız futbolu bekliyorum" dedi.
6 Kasım 2018 Salı, 00:38:23
Güncelleme: 00:38:45
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Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından Anderlecht maçının hazırlıklarına dün yeniden start verdi. Moralli olan sarı-lacivertli futbolcuların bir hayli istekli göründüğü antrenmanın yıldızlarından biri de Erwin Koeman'dı.
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Hollandalı teknik adam, hemen her futbolcusuyla yakından ilgilenirken, istediklerini gerçekleştiremeyenlere uygulamalı olarak tek tek ne yapmaları gerektiğini gösterdi.
Tüm takıma yönelik bir de konuşma yapan Koeman, öğrencilerine Anderlecht maçının çok zor geçeceğini anlattı.
SLİMANİ İLK 11'DE Koeman, "Anderlecht grupta 1 puanla sonuncu durumda. Bize karşı son kozlarını oynayacaklar ve kesinlikle zor bir mücadele olacak. Yine de favori biziz; çünkü daha kapasiteli bir takımız.
Ancak bunu onlara maçın her anında göstermek zorundayız. Sizden Galatasaray'a karşı oynadığınız futbolu bekliyorum" dedi. 57 yaşındaki hocanın Anderlecht kadrosu şu şekilde olacak: