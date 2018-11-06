İşte Erwin Koemanın Anderlechti devirecek kadrosu! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    İşte Erwin Koeman'ın Anderlecht'i devirecek kadrosu!

    Futbolcularına, rakiplerinin kazanmak zorunda olduğunu hatırlatan Hollandalı hoca, "Kesinlikle zor bir maç. Sizden Galatasaray'a karşı oynadığınız futbolu bekliyorum" dedi.

    6 Kasım 2018 Salı, 00:38:23 Güncelleme: 00:38:45
    İşte Erwin Koemanın Anderlechti devirecek kadrosu!

    Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından Anderlecht maçının hazırlıklarına dün yeniden start verdi. Moralli olan sarı-lacivertli futbolcuların bir hayli istekli göründüğü antrenmanın yıldızlarından biri de Erwin Koeman'dı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Erwin Koemanın Anderlechti devirecek kadrosu!

    Hollandalı teknik adam, hemen her futbolcusuyla yakından ilgilenirken, istediklerini gerçekleştiremeyenlere uygulamalı olarak tek tek ne yapmaları gerektiğini gösterdi.

    İşte Erwin Koemanın Anderlechti devirecek kadrosu!

    Tüm takıma yönelik bir de konuşma yapan Koeman, öğrencilerine Anderlecht maçının çok zor geçeceğini anlattı.

    İşte Erwin Koemanın Anderlechti devirecek kadrosu!

    SLİMANİ İLK 11'DE
    Koeman, "Anderlecht grupta 1 puanla sonuncu durumda. Bize karşı son kozlarını oynayacaklar ve kesinlikle zor bir mücadele olacak. Yine de favori biziz; çünkü daha kapasiteli bir takımız.

    İşte Erwin Koemanın Anderlechti devirecek kadrosu!

    Ancak bunu onlara maçın her anında göstermek zorundayız. Sizden Galatasaray'a karşı oynadığınız futbolu bekliyorum" dedi. 57 yaşındaki hocanın Anderlecht kadrosu şu şekilde olacak:

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN