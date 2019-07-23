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İşte Eljif Elmas'ın başarıya giden Fenerbahçe öyküsü! İniesta, Aykut Kocaman...
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi tam anlamıyla bir başarı öyküsü oldu. Sarı lacivertlilerin kulüp tarihine rekor transfer olarak geçen Makedon futbolcunun sarı lacivertlilere gelişi de bir hayli ilgi çekiciydi. İşte Eljif'in başarı öyküsü...
23 Temmuz 2019 Salı 08:19
Güncelleme: 23.07.2019 08:19
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Fenerbahçe'nin yaklaşık 160 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı Eljif Elmas 16 milyon euro + bonuslar değerinde Napoli'ye transfer oldu.
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Transfer Fenerbahçe tarafından resmen açıklanırken, Makedon futbolcunun sarı lacivertlilere geliş hikayesi de oldukça ilgi çekiciydi.
Eljif, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yaş problemi nedeniyle 6 ay forma giyemedi.
Genç futbolcu, o dönem özellikle Aykut Kocaman tarafından özellikle istenmişti.
Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'ye geliş hikayesini geçtiğimiz günlerde A Spor'da bu sözlerle anlatmıştı: