İşte Alex'in efsane 11'i!

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza için önceki günlerde Fenerbahçe forması ile jübile maçı yapacağı öne sürülmüştü. Fenerbahçeli taraftarlar dört gözle heykelini diktikleri efsanelerinin jübile maçını beklerken Alex, Fenerbahçe'nin efsane 11'ini açıkladı. İşte Alex De Souza'nın efsane 11'i... Fenerbahçe son dakika haberleri...

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:37 Güncelleme: 19.06.2019 19:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





