İşte Alex'in efsane 11'i! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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İşte Alex'in efsane 11'i!

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza için önceki günlerde Fenerbahçe forması ile jübile maçı yapacağı öne sürülmüştü. Fenerbahçeli taraftarlar dört gözle heykelini diktikleri efsanelerinin jübile maçını beklerken Alex, Fenerbahçe'nin efsane 11'ini açıkladı. İşte Alex De Souza'nın efsane 11'i... Fenerbahçe son dakika haberleri...
19 Haziran 2019 Çarşamba 19:37 Güncelleme: 19.06.2019 19:54
İşte Alex'in efsane 11'i!
Fenerbahçeli taraftarlarda Alex de Souza heyecanı yaşanıyor.
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İşte Alex'in efsane 11'i!
Sarı-lacivertli forma ile birçok başarıya imza atan Sambacı'nın jübile yapılmadan takımdan ayrılması taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı.
İşte Alex'in efsane 11'i!
Brezilyalı efsanenin Kadıköy'de eski Fenerbahçeli futbolcular ile bir jübile maçına çıkacağı iddia edilmişti.
İşte Alex'in efsane 11'i!
Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcusunun jübilesini beklerken Alex de Souza Fenerbahçe'nin efsane 11'ini açıkladı.
İşte Alex'in efsane 11'i...
İşte Alex'in efsane 11'i!
VOLKAN DEMİREL
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