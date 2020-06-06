İrfan Can için transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe...

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İrfan Can Kahveci'nin menajerinden flaş transfer sözleri! "Fenerbahçe..."

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin devreye girdiği, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun menajerinden transfer açıklaması geldi. İşte flaş açıklamalar...

6 Haziran 2020 Cumartesi 19:38 Güncelleme: 06.06.2020 19:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





