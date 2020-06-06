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İrfan Can Kahveci'nin menajerinden flaş transfer sözleri! "Fenerbahçe..."
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin devreye girdiği, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun menajerinden transfer açıklaması geldi. İşte flaş açıklamalar...
6 Haziran 2020 Cumartesi 19:38
Güncelleme: 06.06.2020 19:45
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İrfan Can için transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe...
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Ne İrfan Can'a, ne Visca'ya teklif geldi" diyerek transfer iddialarını yalanlamıştı.
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İrfan Can için transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe...
Fakat Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, ikili ilişkilerinin iyi olduğu Gümüşdağ ve İrfan Can ile görüştüğü iddia edilmişti.
İrfan Can için transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe...
"İRFAN'I BİZE VERİN"
Ligde iddiasını sürdüren Başakşehir'e zarar gelmemesi için bu görüşmeyi gizli tutan Emre Belözoğlu'nun, Gümüşdağ'a "Başkanım, şampiyon olamazsanız İrfan'ı bize verin.
İrfan Can için transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe...
Kariyerime iyi bir kadroyla başlamak istiyorum. Desteğinize ihtiyacım var" dediği Gümüşdağ'ın da Emre'ye "Sezon sonu görüşelim" dediği öğrenildi.
İrfan Can için transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe...
YILLIK 3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Transfer girişimlerinden sonuç alamayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu aracılığı ile yıldız futbolcuya yıllık 3 milyon Euro önermişti.