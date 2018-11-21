Hollanda basınından flaş Cocu iddiası! - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Hollanda basınından flaş Cocu iddiası!

    Fenerbahçe'nin görevine son verdiğini açıkladığı Phillip Cocu'da belirsizlik sürüyor.

    21 Kasım 2018 Çarşamba, 20:05:40 Güncelleme: 20:21:30
    Hollanda basınından flaş Cocu iddiası!

    Geçtiğimiz hafta İstanbul'da görülen 48 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin devam ettiği ortaya çıktı.

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    Hollanda basınından flaş Cocu iddiası!

    Hollanda'nın Veronica kanalında Veronica Inside programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci Johan Derksen, "Cocu, Fenerbahçe'den kovulmadı. Hala İstanbul'da. Sadece sözleşme durumu 'aktif değil' olarak değişti. Yıllık 2 milyon euro alacaktı. Bu durumda hala İstanbul'da." dedi.

    Hollanda basınından flaş Cocu iddiası!

    Cocu'nun menajeri Rob Jansen de 4 Kasım'da yaptığı açıklamalarda, Cocu'nun sözleşme durumunun değiştiğini ve kovulmadığını ifade etmişti.

    Hollanda basınından flaş Cocu iddiası!

    Hollandalı teknik adamın menajerliğini yapan şirketin sitesinde de Cocu'nun durumu hala "Fenerbahçe'de çalışıyor" şeklinde gözükmekte.

    Hollanda basınından flaş Cocu iddiası!

    Ayrıca Cocu alacaklarını tahsil etmediği sürece İstanbul'da kalacak. Konuyla ilgili yönetimle sözlü bir anlaşma yaptığı tahmin ediliyor.

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