Hollanda basınından flaş Cocu iddiası!

Hollanda'nın Veronica kanalında Veronica Inside programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci Johan Derksen, "Cocu, Fenerbahçe'den kovulmadı. Hala İstanbul'da. Sadece sözleşme durumu 'aktif değil' olarak değişti. Yıllık 2 milyon euro alacaktı. Bu durumda hala İstanbul'da." dedi.