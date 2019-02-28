Hasan Ali Kaldırım'ın büyük sırrı! - Fotomaç
28 Şubat 2019, Perşembe
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Hasan Ali Kaldırım'ın büyük sırrı!

Hasan Ali Kaldırım'ın son dönemdeki yükselişinin nedeni belli oldu. Beşiktaş derbisinde attığı şık golle takımını ipten alan tecrübeli ismin büyük sırrı ortaya çıktı. İşte Hasan Ali'nin başarısının arkasında yatan olay...
28 Şubat 2019 Perşembe 08:44 Güncelleme: 28.02.2019 09:07
Hasan Ali Kaldırım'ın büyük sırrı!

Tarihi dönüşün yaşandığı Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde, konuk ekibin 3. golünü atarak sarı lacivertli taraftarların gönlüne taht kuran Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı çıkışın tesadüf olmadığı ve sezon başından bu yana yaptığı ekstra çalışmaların bir meyvesi olduğu ortaya çıktı.

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Hasan Ali Kaldırım'ın büyük sırrı!

Bu maç öncesine kadar taraftarın uzun bir süredir tepki gösterdiği bir isimken, böylesine kötü geçen bir sezonda dahi çok çalışarak en sevilen ve hırsıyla takdir uyandıran isim haline gelmeyi başaran Hasan Ali Kaldırım 'Çalışan demir ışıldar' atasözünü doğrulayan canlı belgesi gibi...

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Hasan Ali Kaldırım'ın büyük sırrı!

Ligin ilk yarısında direğe takılmıştı
Sezon başından bu yana, her antrenmandan sonra Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yardımcı antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu denetiminde üçüncü bölgeden gol vuruşu çalışan Hasan Ali, çalışmasının karşılığını Beşiktaş maçında attığı müthiş golle aldı.

Hasan Ali Kaldırım'ın büyük sırrı!

Hürriyet'in haberine göre; Bütün futbolcular gittikten sonra en az 30 dakika üçüncü bölgeden kaleye şut çekerek adeta Beşiktaş'a attığı golün provasını yapan 29 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısında da siyah beyazlıları epey zorlamıştı.

Hasan Ali Kaldırım'ın büyük sırrı!

Tecrübeli oyuncu Kadıköy'de de aynı bölgeden iki kez şansını denemiş, birinde top direğe çarparken diğerinde Karius gole izin vermemişti.

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