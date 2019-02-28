Hasan Ali Kaldırım'ın büyük sırrı!

Bu maç öncesine kadar taraftarın uzun bir süredir tepki gösterdiği bir isimken, böylesine kötü geçen bir sezonda dahi çok çalışarak en sevilen ve hırsıyla takdir uyandıran isim haline gelmeyi başaran Hasan Ali Kaldırım 'Çalışan demir ışıldar' atasözünü doğrulayan canlı belgesi gibi...



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