Genç forvet Alberth Elis Fenerbahçeyi takibe aldı! - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Genç forvet Alberth Elis Fenerbahçe'yi takibe aldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir forvet gündeme geldi.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 10:58:57 Güncelleme: 11:02:06
Genç forvet Alberth Elis Fenerbahçeyi takibe aldı!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin MLS takımlarından Houston Dynamo forması giyen forvet oyuncusu Alberth Elis'le ilgilendiği iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Genç forvet Alberth Elis Fenerbahçeyi takibe aldı!

Bu iddianın en temel gerekçesi ise Elis'in, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi ve Diego Reyes'i takibe alması.

Genç forvet Alberth Elis Fenerbahçeyi takibe aldı!

İspanyol basınında çıkan haberlere göre 22 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin uygun bir tercih olduğu belirtildi.

Genç forvet Alberth Elis Fenerbahçeyi takibe aldı!

Vatan'dan yer alan habere göre; Honduraslı futbolcu da daha önce yaptığı açıklamada, İskoç ekibi Celtic'in ilgisi olduğunu doğrulamış ancak sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ve Reyes'i takip etmeye başlamıştı.

Genç forvet Alberth Elis Fenerbahçeyi takibe aldı!

MLS'te çıktığı toplam 60 maçta 22 gol kaydeden Elis için Houston'un masaya 6 milyon Euro'luk teklifle oturacağı belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN