Genç forvet Alberth Elis Fenerbahçeyi takibe aldı!

Genç forvet Alberth Elis Fenerbahçe'yi takibe aldı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir forvet gündeme geldi.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 10:58:57
Güncelleme: 11:02:06
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin MLS takımlarından Houston Dynamo forması giyen forvet oyuncusu Alberth Elis'le ilgilendiği iddia edildi.
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Bu iddianın en temel gerekçesi ise Elis'in, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi ve Diego Reyes'i takibe alması.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre 22 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin uygun bir tercih olduğu belirtildi.
Vatan'dan yer alan habere göre; Honduraslı futbolcu da daha önce yaptığı açıklamada, İskoç ekibi Celtic'in ilgisi olduğunu doğrulamış ancak sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ve Reyes'i takip etmeye başlamıştı.
MLS'te çıktığı toplam 60 maçta 22 gol kaydeden Elis için Houston'un masaya 6 milyon Euro'luk teklifle oturacağı belirtildi.