Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye! - Galeri - Fotomaç
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Geleceğin yıldızı Fenerbahçe'ye!
Fenerbahçe'nin 'geleceğin yıldızı' denilen ismi kadrosuna katacağı iddia edildi.
17 Ekim 2018 Çarşamba, 22:30:07
Sezon başında Diego Reyes'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Aztekler'den yeni bir oyuncuyu daha takibe aldığı bildirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Meksika basınında yer alan habere göre, America takımında forma giyen 18 yaşındaki Diego Lainez bir süredir sarı-lacivertli ekip tarafından izleniyor.
'Geleceğin yıldızı' olarak lanse edilen sol açığı Fenerbahçe scoutlarının en az 5 maçta çıplak gözle seyrettikleri iddia edilirken, Meksika'daki yerel scoutlardan da bilgi alındığı kaydedildi.
2000 doğumlu Lainez, sağ kanat ve on numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Şu anki piyasa değeri ise sadece 1.5 milyon euro.
Bu sezon 7'si Liga MX Apertura'da, 3'ü kupada olmak üzere toplam 10 maçta 594 dakika forma giyen Diego Lainez, 2 gol attı. 1.67 boyundaki solak oyuncu ayrıca 1 de asist gerçekleştirdi.