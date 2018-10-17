Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe'ye!

    Fenerbahçe'nin 'geleceğin yıldızı' denilen ismi kadrosuna katacağı iddia edildi.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 22:30:07
    Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye!

    Sezon başında Diego Reyes'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Aztekler'den yeni bir oyuncuyu daha takibe aldığı bildirildi.

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    Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye!

    Meksika basınında yer alan habere göre, America takımında forma giyen 18 yaşındaki Diego Lainez bir süredir sarı-lacivertli ekip tarafından izleniyor.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye!

    'Geleceğin yıldızı' olarak lanse edilen sol açığı Fenerbahçe scoutlarının en az 5 maçta çıplak gözle seyrettikleri iddia edilirken, Meksika'daki yerel scoutlardan da bilgi alındığı kaydedildi.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye!

    2000 doğumlu Lainez, sağ kanat ve on numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Şu anki piyasa değeri ise sadece 1.5 milyon euro.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye!

    Bu sezon 7'si Liga MX Apertura'da, 3'ü kupada olmak üzere toplam 10 maçta 594 dakika forma giyen Diego Lainez, 2 gol attı. 1.67 boyundaki solak oyuncu ayrıca 1 de asist gerçekleştirdi.

    Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye!
    Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye!
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