Geceye damga vuran konuşma! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Geceye damga vuran konuşma! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...

Geceye damga vuran konuşma! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 3-1 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu. Ancak geceye o konuşma damga vurdu. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel'i arayarak bir talimat verdi. Demirel ise bunu Tahir Karapınar'a iletti. İşte o konuşmanın perde arkası ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:56 Güncelleme: 17.06.2020 10:32
Geceye damga vuran konuşma! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün gece Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi.

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Geceye damga vuran konuşma! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...

Büyük umutlarla başladığı sezonda üstü üste puan kayıplarıyla önce lige havlu atan Sarı-Lacivertliler dün gece de kupaya veda edince kötü performansını devam ettirdi.

Geceye damga vuran konuşma! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...

2014'TE ALINAN SÜPER KUPA SON KUPA!
Taraftarlarını bir kez daha mutsuz eden Sarı- Lacivertliler son kupayı 2014 yılının Ağustos ayında kaldırmıştı. Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla deviren Fenerbahçe o günden bu yana futbol branşında kupa sevinci yaşayamadı.

Geceye damga vuran konuşma! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...

FENER TARAFTARI KOÇ'U İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Kupaya veda eden Fenerbahçe, sezon sonunda Avrupa umutlarını büyük oranda zora soktu. Sarı-Lacivertli taraftarlar dünkü yenilgi sonrası isyan bayrağını açtı. Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırdı. Yönetimin kredisinin bittiği vurgulandı

Geceye damga vuran konuşma! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...

SERDAR AZİZ ÇIKTI SAVUNMA ÇÖKTÜ
Fenerbahçe'de 2. yarıda skor 1-1'ken sakatlanan Serdar Aziz, oyundan çıkınca savunmanın dengesi bozuldu. Ardından gelen Trabzon'un 2 golü umutları tüketti.

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