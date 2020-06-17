Geceye damga vuran konuşma! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 3-1 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu. Ancak geceye o konuşma damga vurdu. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel'i arayarak bir talimat verdi. Demirel ise bunu Tahir Karapınar'a iletti. İşte o konuşmanın perde arkası ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri