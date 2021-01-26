GaleriFenerbahçeGalatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi! İşte yaşananlar
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi! İşte yaşananlar
Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe ve Galatasaray, İrfan Can Kahveci için yeniden karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ezeli rakibinin ilgilendiği milli yıldıza resmen talip oldu. Kanarya'nın transferde bir adım öne geçtiği belirtilirken, Galatasaray cephesinden flaş bir tepki geldi. İşte yaşananlar...
26 Ocak 2021 Salı 11:19, Güncelleme 26.01.2021 11:20
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi! İşte yaşananlar