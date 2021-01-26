Galeri Fenerbahçe Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi! İşte yaşananlar

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi! İşte yaşananlar

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe ve Galatasaray, İrfan Can Kahveci için yeniden karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ezeli rakibinin ilgilendiği milli yıldıza resmen talip oldu. Kanarya'nın transferde bir adım öne geçtiği belirtilirken, Galatasaray cephesinden flaş bir tepki geldi. İşte yaşananlar...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi! İşte yaşananlar

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi! İşte yaşananlar

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, yepyeni bir çalışma başlattı. Mesut Özil hamlesiyle tüm dünyada ses getiren sarı-lacivertliler, rotasını İrfan Can Kahveci'ye çevirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi! İşte yaşananlar

Türkiye'nin en çok konuştuğu isim olan başarılı orta saha için Başakşehir kulübüne resmi randevu talebi iletildi, 25 yaşındaki yıldızın istendiği bildirildi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi! İşte yaşananlar

Geçtiğimiz hafta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkanvekili Abdurrahim Albayrak da milli futbolcu için Başakşehir ile resmi bir görüşme gerçekleştirmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi! İşte yaşananlar

Fenerbahçe ise geçtiğimiz cuma günü İrfan Can'ı transfer etmek istediğini turuncu-lacivertli kulübe bildirerek mail yoluyla bir randevu talep etti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi! İşte yaşananlar

Başakşehir de sarı-lacivertlilerin randevu talebine olumlu yanıt verip, görüşmelerin karşılıklı olarak yapılabileceği cevabını verdi.

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