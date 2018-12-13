Galatasaray ve Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri - Galeri - Fotomaç
13 Aralık 2018, Perşembe
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizi bekleyen zorlu rakipler...
13 Aralık 2018 Perşembe, 09:46:29 Güncelleme: 10:18:27
Galatasaray ve Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi.

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Galatasaray ve Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın gruptan çıkıp çıkmayacağı ise son maçların ardından belli olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

Kuraya 2. torbadan katılacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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