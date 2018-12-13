Galatasaray ve Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizi bekleyen zorlu rakipler...
13 Aralık 2018 Perşembe, 09:46:29
Güncelleme: 10:18:27
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş'ın gruptan çıkıp çıkmayacağı ise son maçların ardından belli olacak.
Kuraya 2. torbadan katılacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek.