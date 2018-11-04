Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok "tükürük" görüntüsü!

Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen, çıkan olaylarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kavganın fitilini ateşleyen Belhanda-Soldado tartışmasında Soldado'nun Belhanda'ya tükürdüğü iddia edilen anın görüntüleri ortaya çıktı.

4 Kasım 2018 Pazar, 16:02:56 Güncelleme: 16:18:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





