Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok "tükürük" görüntüsü!
Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen, çıkan olaylarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kavganın fitilini ateşleyen Belhanda-Soldado tartışmasında Soldado'nun Belhanda'ya tükürdüğü iddia edilen anın görüntüleri ortaya çıktı.
4 Kasım 2018 Pazar, 16:02:56
Güncelleme: 16:18:14
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Olaylı derbide kavganın fitilini ateşleyen iki oyuncu olarak öne çıkan Belhanda-Soldado tartışmasında şok bir görüntü daha ortaya çıktı.
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Bugün ortaya çıkan görüntülerde, maçın son dakikalarında yaşanan tartışma sırasında Soldado'nun Belhanda'nın sırtına tükürdüğü iddia ediliyor.
Maçın hakemi Fırat Aydınus'un ve VAR hakemlerinin dikkatinden kaçan bu görüntü sonrası tartışmanın giderek büyüdü ve maçın son düdüğünün ardından saha karıştı.