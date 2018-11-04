Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok tükürük görüntüsü! - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    GALERİ

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok "tükürük" görüntüsü!

    Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen, çıkan olaylarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kavganın fitilini ateşleyen Belhanda-Soldado tartışmasında Soldado'nun Belhanda'ya tükürdüğü iddia edilen anın görüntüleri ortaya çıktı.
    4 Kasım 2018 Pazar, 16:02:56 Güncelleme: 16:18:14
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok tükürük görüntüsü!

    Olaylı derbide kavganın fitilini ateşleyen iki oyuncu olarak öne çıkan Belhanda-Soldado tartışmasında şok bir görüntü daha ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok tükürük görüntüsü!

    Bugün ortaya çıkan görüntülerde, maçın son dakikalarında yaşanan tartışma sırasında Soldado'nun Belhanda'nın sırtına tükürdüğü iddia ediliyor.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok tükürük görüntüsü!

    Maçın hakemi Fırat Aydınus'un ve VAR hakemlerinin dikkatinden kaçan bu görüntü sonrası tartışmanın giderek büyüdü ve maçın son düdüğünün ardından saha karıştı.

    *Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok tükürük görüntüsü!

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    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok tükürük görüntüsü!
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