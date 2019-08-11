Flaş Falcao açıklaması! "Önümüzdeki hafta oynayacak"

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Kolombiyalı yıldız ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların Falcao'yu önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor. Galatasaray'da Falcao heyecanı sürerken, Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, 33 yaşındaki yıldızla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

11 Ağustos 2019 Pazar 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





