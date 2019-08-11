Flaş Falcao açıklaması! "Önümüzdeki hafta oynayacak"
Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Kolombiyalı yıldız ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların Falcao'yu önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor. Galatasaray'da Falcao heyecanı sürerken, Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, 33 yaşındaki yıldızla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
11 Ağustos 2019 Pazar 14:30
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezonda özellikle ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-kırmızılılar; Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Christian Luyindama, Emre Mor, Okan Kocuk ve Michael Seri'yi kadrosuna kattı.
Takıma bir orta saha ve forvet takviyesi daha yaparak transferi bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, gözünü Radamel Falcao transferine çevirmiş durumda.
Kolombiyalı yıldız için somut adımlar atmaya başlayan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut ile birlikte Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gitti.
Burada oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren Albayrak'ın görüşme sonrası Falcao ile birlikte verdiği samimi poz, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.