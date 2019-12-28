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Fenerbahçe şoke oldu! Vedat Muriç için 'ajan' yolladılar...
Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen ve oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Vedat Muriç için flaş haberler üst üste gelmeye devam ediyor... Ocak transfer döneminde Kosovalı golcü ile yollarını ayırmayı düşünmeyen Sarı Kanarya'ya büyük bir tehlike arz eden bilgi Fransa'dan geldi! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen Vedat Muriç tehlikesi!... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
28 Aralık 2019 Cumartesi 10:00
Güncelleme: 28.12.2019 10:30
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Ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'de transfer için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli, yurt içi ve yurt dışından yıldız isimleri yakından takip ediyor.
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Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe transferde ince eleyip sık dokuyor. Buna göre transferde iki hedef belirleyen sarı-lacivertliler ilk olarak bonservis geliri elde edebileceği oyuncularla yolları ayıracak..
Bu kapsamda ilk olarak Miha Zajc öne çıkan isim olarak göze çarpıyor. Rus kulüplerinin ilgisinin devam ettiği Sloven futbolcudan 6 milyon euro gibi bir gelir elde etmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler transfere kaynak yaratmayı amaçlıyor..
Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Ekici ise Anadolu kulüplerinin gözdesi durumunda. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki futbolcudan 1 milyon euro gibi bir gelir elde etmek istiyor..
Fenerbahçeli kurmayların transferdeki ikinci hedefi ise yüksek maliyetli oyunculardan kaçınmak... Bu doğrultuda listesindeki isimlerle temas halinde olan Fenerbahçe'nin fırsat ayağına geldi. Menajerler Gustavo'dan sonra bir Marsilyalı yıldızı daha Fenerbahçe'ye önerdi..