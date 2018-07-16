Fenerbahçeye Velez Sarsfielddan Matias Vargas - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe'ye Velez Sarsfield'dan Matias Vargas

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 22:35:10 Güncelleme: 23:29:15
    Fenerbahçe'ye Velez Sarsfield'dan Matias Vargas
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    Fenerbahçeye Velez Sarsfielddan Matias Vargas

    Transferde daha ziyade geleceğe dönük yatırımlar yapan ve genç isimleri peş peşe kadrosuna katan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.

    Fenerbahçe'ye Velez Sarsfield'dan Matias Vargas
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    Fenerbahçeye Velez Sarsfielddan Matias Vargas

    Sarı-lacivertlilerin, Arjantin'in Velez Sarsfield takımında forma giyen 21 yaşındaki Matias Vargas'la ilgilendiği belirlendi. 1.68'lik boyu ve kıvraklığı yüzünden "maymuncuk" lakabı ile anılan oyuncu hakkındaki iddia, TyCSports kanalından geldi.

    Fenerbahçe'ye Velez Sarsfield'dan Matias Vargas
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    Fenerbahçeye Velez Sarsfielddan Matias Vargas

    Arjantin'de yayın yapan kanal, Fenerbahçe'nin popülaritesi giderek parlayan Matias Vargas'a teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.

    Fenerbahçe'ye Velez Sarsfield'dan Matias Vargas
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    Fenerbahçeye Velez Sarsfielddan Matias Vargas

    Aynı kanala konuşan Velez Sarsfield'in asbaşkanı Adrian Pelaez, Flamengo'nun da peşinde olduğu genç yetenek hakkında bilgi verdi.

    Fenerbahçe'ye Velez Sarsfield'dan Matias Vargas
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    Fenerbahçeye Velez Sarsfielddan Matias Vargas

    Pelaez, "Flamengo bize Matias için ilgisini gösterdi. Ama rakamsal bakıldığında iki kulüp birbirine hiç yaklaşamadı. Fenerbahçe resmi başvuru yapmadı fakat bir ilgileri olduğunu biliyoruz. Biz oyuncularımızın Avrupa'da oynama şanslarını ellerinden almayız. Ancak kulübümüzü de düşünmek zorundayız. Türkler bize bir teklifle gelirse oturur konuşuruz" dedi.

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