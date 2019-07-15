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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam Fenerbahçe'de birçok yeni isimle sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezonu unutturmak için önümüzdeki sezonda yepyeni bir kadro kurmak isteyen Ersun Yanal ve ekibi birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Şu ana kadar 7 transferde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de transfer bombaları devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan Yanal'ın kadroda görmek istediği bir isimden Sarı-lacivertliler'e kötü haber geldi. İşte gelişmeler...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:55 Güncelleme: 15.07.2019 19:05
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Transfer döneminin en çok ses getiren takımı olan Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz sürüyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertliler transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Takımda birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler sil baştan bir kadro yapılanmasına gidiyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Şu ana kadar Max Kruse, Allahyar, Murat Sağlam, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Emre Belözoğlu gibi isimleri kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, gelecek sezona bomba gibi hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Mehmet Topal'ın takımdan ayrılışı, Fejsa transferinin bir türlü netlik kazanmaması ve Jailson'un adının Inter ile anılması Fenerbahçe'yi ön libero transferine adeta zorluyor.

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