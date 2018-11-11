Fenerbahçeye sürpriz stoper!

Fenerbahçe, Crystal Palace'ta oynayan Hollandalı stoper Riedewald'ı kiralamak istiyor. Comolli, stoper dışında sol bek ve ön liberoda da oynayan oyuncu için İngiltere'ye gidecek.
11 Kasım 2018 Pazar, 15:57:19
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Devre arasında savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'den ilk resmi hamle geldi.
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Sarı-Lacivertliler,PremierLig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Hollandalı stoper Jairo Riedewald'a talip oldu.
Riedewald geçen sezon Ajax'tan, CrystalPalace'a transfer olmuştu.
F.BAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR Sportif direktör Damien Comolli'nin, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Hollandalıyı kiralamak için İngiltere'ye gideceği ve görüşmeyi burda yapacağı öğrenildi.
KOEMAN'DAN OLUMLU GÖRÜŞ Jairo Riedewaldiçin Fenerbahçe'ninteknik patronu ErwinKoeman'dan da dagörüş alındığı, oyuncuyuyakından tanıyanHollandalı teknikadamın olumlu görüşbildirdiği de gelenhaberler arasında.