Fenerbahçeye sürpriz stoper!

F.BAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR

Sportif direktör Damien Comolli'nin, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Hollandalıyı kiralamak için İngiltere'ye gideceği ve görüşmeyi burda yapacağı öğrenildi.