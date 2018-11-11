Fenerbahçeye sürpriz stoper! - Galeri - Fotomaç
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'ye sürpriz stoper!

    Fenerbahçe, Crystal Palace'ta oynayan Hollandalı stoper Riedewald'ı kiralamak istiyor. Comolli, stoper dışında sol bek ve ön liberoda da oynayan oyuncu için İngiltere'ye gidecek.

    11 Kasım 2018 Pazar, 15:57:19
    Fenerbahçeye sürpriz stoper!

    Devre arasında savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'den ilk resmi hamle geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeye sürpriz stoper!

    Sarı-Lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Hollandalı stoper Jairo Riedewald'a talip oldu.

    Fenerbahçeye sürpriz stoper!

    Riedewald geçen sezon Ajax'tan, Crystal Palace'a transfer olmuştu.

    Fenerbahçeye sürpriz stoper!

    F.BAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR
    Sportif direktör Damien Comolli'nin, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Hollandalıyı kiralamak için İngiltere'ye gideceği ve görüşmeyi burda yapacağı öğrenildi.

    Fenerbahçeye sürpriz stoper!

    KOEMAN'DAN OLUMLU GÖRÜŞ
    Jairo Riedewald için Fenerbahçe'nin teknik patronu Erwin Koeman'dan da da görüş alındığı, oyuncuyu yakından tanıyan Hollandalı teknik adamın olumlu görüş bildirdiği de gelen haberler arasında.

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