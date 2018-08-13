Fenerbahçeye Slimani ayarı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye Slimani ayarı!
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:54:11
Güncelleme: 01:54:56
Fenerbahçe'ye Slimani ayarı!
Slimani, ayağının tozuyla dün idmana çıktı. Özel program uygulanan Cezayirli forvet, Yeni Malatya'ya karşı sahada
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye Slimani ayarı!
Fenerbahçe'nin Leicester City'den bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı İslam Slimani, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe'ye Slimani ayarı!
Bursa maçını tribünlerden takip eden golcü, dün de takım arkadaşlarıyla tanıştı, ardından mesaiye başladı.
Fenerbahçe'ye Slimani ayarı!
Özel çalışma programı uygulanan Slimani, UEFA listesinde adı olmadığı için Benfica ile oynanacak rövanşta yok, ancak ligdeki Yeni Malatya maçında sahada olacak.
Fenerbahçe'ye Slimani ayarı!
Cocu'nun, bir an önce takıma alışması için Cezayirli forveti Malatya'da skora göre en azından 15-20 dakika kullanmak istediği öğrenildi.