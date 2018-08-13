Fenerbahçeye Slimani ayarı! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'ye Slimani ayarı!

    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:54:11 Güncelleme: 01:54:56
    Fenerbahçe'ye Slimani ayarı!
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    Fenerbahçeye Slimani ayarı!

    Slimani, ayağının tozuyla dün idmana çıktı. Özel program uygulanan Cezayirli forvet, Yeni Malatya'ya karşı sahada

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    Fenerbahçe'ye Slimani ayarı!
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    Fenerbahçeye Slimani ayarı!

    Fenerbahçe'nin Leicester City'den bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı İslam Slimani, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.

    Fenerbahçe'ye Slimani ayarı!
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    Fenerbahçeye Slimani ayarı!

    Bursa maçını tribünlerden takip eden golcü, dün de takım arkadaşlarıyla tanıştı, ardından mesaiye başladı.

    Fenerbahçe'ye Slimani ayarı!
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    Fenerbahçeye Slimani ayarı!

    Özel çalışma programı uygulanan Slimani, UEFA listesinde adı olmadığı için Benfica ile oynanacak rövanşta yok, ancak ligdeki Yeni Malatya maçında sahada olacak.

    Fenerbahçe'ye Slimani ayarı!
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    Fenerbahçeye Slimani ayarı!

    Cocu'nun, bir an önce takıma alışması için Cezayirli forveti Malatya'da skora göre en azından 15-20 dakika kullanmak istediği öğrenildi.

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