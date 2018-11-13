Fenerbahçeye Ozan Tufan piyangosu! - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu!

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a Premier Lig'den iki talip var.
    13 Kasım 2018 Salı, 10:56:21 Güncelleme: 10:56:26
    Fenerbahçeye Ozan Tufan piyangosu!

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeye Ozan Tufan piyangosu!

    İngiltere'den Fulham ve Crystal Palace, F.Bahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan ile ilgileniyor.

    Fenerbahçeye Ozan Tufan piyangosu!

    Bu konuda transfer kararını ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç verecek.

    Fenerbahçeye Ozan Tufan piyangosu!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman da milli takım arasında 23 yaşındaki oyuncu ile bir toplantı yapacak.

    Fenerbahçeye Ozan Tufan piyangosu!

    Hollandalı çalıştırıcının raporuna göre F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un bir karar vermesi bekleniyor.

    (Akşam)

    Fenerbahçeye Ozan Tufan piyangosu!
    Fenerbahçeye Ozan Tufan piyangosu!
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