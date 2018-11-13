Fenerbahçeye Ozan Tufan piyangosu! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a Premier Lig'den iki talip var.
13 Kasım 2018 Salı, 10:56:21
Güncelleme: 10:56:26
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiltere'den Fulham ve Crystal Palace, F.Bahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan ile ilgileniyor.
Bu konuda transfer kararını ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç verecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman da milli takım arasında 23 yaşındaki oyuncu ile bir toplantı yapacak.
Hollandalı çalıştırıcının raporuna göre F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un bir karar vermesi bekleniyor.
(Akşam)