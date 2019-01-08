Fenerbahçeye İtalyan golcü! - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye İtalyan golcü!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Gündemde iki isim var. İşte Fenerbahçe'nin forvet adayları...
8 Ocak 2019 Salı, 01:12:45 Güncelleme: 07:53:38
Fenerbahçeye İtalyan golcü!

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gündeme gelen son ise İtalya'dan.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeye İtalyan golcü!

Genoa ile sözleşmesini fesheden İtalyan golcü Giuseppe Rossi'nin Fenerbahçe'ye haber gönderdiği iddia edildi.

Fenerbahçeye İtalyan golcü!

Bonservisi elinde olan İtalyan yıldızın Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçeye İtalyan golcü!

Rossi, kariyerinin en iyi dönemini İspanya'da Villarreal takımıyla yaşadı. Tecrübeli isim, 81 maçta forma giyerken 25 gole imza attı.

Fenerbahçeye İtalyan golcü!

İTALYA'YA GERİ DÖNDÜ
Burada gösterdiği başarılı performanstan sonra 10 milyon Euro bonservis bedeli ile Fiorentina'ya geçen Rossi, 42 maçta 19 gol kaydetti.

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