Fenerbahçeye İtalyan golcü! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye İtalyan golcü!
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Gündemde iki isim var. İşte Fenerbahçe'nin forvet adayları...
8 Ocak 2019 Salı, 01:12:45
Güncelleme: 07:53:38
Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gündeme gelen son ise İtalya'dan.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Genoa ile sözleşmesini fesheden İtalyan golcü Giuseppe Rossi'nin Fenerbahçe'ye haber gönderdiği iddia edildi.
Bonservisi elinde olan İtalyan yıldızın Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenildi.
Rossi, kariyerinin en iyi dönemini İspanya'da Villarreal takımıyla yaşadı. Tecrübeli isim, 81 maçta forma giyerken 25 gole imza attı.
İTALYA'YA GERİ DÖNDÜ
Burada gösterdiği başarılı performanstan sonra 10 milyon Euro bonservis bedeli ile Fiorentina'ya geçen Rossi, 42 maçta 19 gol kaydetti.