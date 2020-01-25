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Fenerbahçe'nin yeni transferi geldiği gibi gidiyor! Şoke eden karar...
Süper Lig'in 19. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar hem şampiyonluk, hem Türkiye Kupası için yapılıyor. Sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen sarı lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek ve sekteye uğramadan bu periyodu kapatmak istiyor. TFF'nin mali düzenlemesi sonrasında 16 Milyon TL'lik limit arttırımı hakkı kazanan Fenerbahçe, bu rakamın yeni transferler için yetersiz olduğunu açıklamıştı... Bir yandan bu sorunlarla uğraşan sarı lacivertliler için Afrika basınından da olay yaratacak bir iddia gündeme geldi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
25 Ocak 2020 Cumartesi 12:51
Güncelleme: 25.01.2020 12:56
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Süper Lig'in 19. haftasında şampiyonluk adaylarından Medipol Başakkşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de saatler galibiyete kuruldu. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kırklarelispor ile eşleşen ve bu kulvarda sonuna kadar gitmek isteyen Fenerbahçe, sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.
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Transfer çalışmaları için vites arttırmasına karşın mali tabloda ekside bulunan Fenerbahçe'ye TFF, 16 Milyon TL'lik limit arttırımı yapmıştı. Sarı lacivertliler, bu rakamı tahmin edilenin çok uzağında olduğunu açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "TFF harcama limiti ile ilgili başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen etmedi. Şu an transfer yapamıyoruz. Tahkim'den kararın döneceğini umuyoruz" demişti.
TAHKİM'E GİDECEK!
Takım Harcama Limitleri konusunda TFF Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklamanın ardından Fenerbahçe, TFF'ye bir kez daha itirazda bulunma kararı almıştı.
Milanlı Rodriguez ile imza aşamasına gelen Fenerbahçe, oyuncunun kulübü ile 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu karşılığında kiralık olarak anlaşmaya varmıştı. Rodriguez'in de Fenerbahçe'ye onay verdiği bilinirken, gözünü Federasyon'dan gelecek nihai karara çevirdiği öğrenildi.
Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, Fenerbahçe'de beklenmedik bir kriz gündeme geldi... Bu kriz sarı lacivertli camiayı oldukça şaşırtacak cinsten! Transferi sonrasında, sosyal medyada hedef haline gelen Damien Comolli'nin attığı twitler neticesinde kovulmasına neden olan Simon Falette, sarı lacivertlilere kötü bir sürpriz yapabilir!