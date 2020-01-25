Fenerbahçe'nin yeni transferi geldiği gibi gidiyor! Şoke eden karar...

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar hem şampiyonluk, hem Türkiye Kupası için yapılıyor. Sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen sarı lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek ve sekteye uğramadan bu periyodu kapatmak istiyor. TFF'nin mali düzenlemesi sonrasında 16 Milyon TL'lik limit arttırımı hakkı kazanan Fenerbahçe, bu rakamın yeni transferler için yetersiz olduğunu açıklamıştı... Bir yandan bu sorunlarla uğraşan sarı lacivertliler için Afrika basınından da olay yaratacak bir iddia gündeme geldi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:51 Güncelleme: 25.01.2020 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





