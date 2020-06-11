Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!

Şampiyonluk parolası ile başladığı sezonda yaşadığı kritik puan kayıpları nedeniyle yarışın uzağında kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 3 aydır arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, takımı sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'a emanet etti. Romanya basını ise Kanarya'nın yeni hocasını duyurdu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri