Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!

Şampiyonluk parolası ile başladığı sezonda yaşadığı kritik puan kayıpları nedeniyle yarışın uzağında kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 3 aydır arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, takımı sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'a emanet etti. Romanya basını ise Kanarya'nın yeni hocasını duyurdu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
11 Haziran 2020 Perşembe 01:36
Güncelleme: 11.06.2020 02:00
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Sezona iyi başlamasına rağmen alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktörlük için ise bazı adayların ismi geçiyordu.
Türkiye'den hocalık koltuğu için Erol Bulut'un adı geçerken, listede yabancı antrenörler de var.
Fenerbahçe'nin gündemini en çok meşgul eden yabancı teknik direktör olarak Hırvat Nenad Bjelica ön plana çıkmıştı. Fakat tecrübeli çalıştırıcı ile 1+3 yıllık sözleşme konusunda pürüzler yaşanmıştı.
Daha sonra Kanarya'da gündeme; Rui Vitoria, Manuel Pellegrini, Zlatko Dalic ve Jorge Jesus gelmişti.