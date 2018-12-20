Fenerbahçenin listesinde 8 yıldız var! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin listesinde 8 yıldız var!
Fenerbahçe'de "11.9 milyon Euro bütçemiz var" diyen başkan Ali Koç'un bu rakamı şahsi çabaları ile 30 milyon Euro'ya çıkarıp ara transfer döneminde en az 3 yıldız alacağı iddia edildi.
20 Aralık 2018 Perşembe, 23:33:46
Güncelleme: 09:11:22
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un ara transfere ayıracağı rakam ortaya çıktı.
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Teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal'ın imza töreninde ligde bulundukları durumdan rahatsızlığını dile getiren Koç, ocakta takıma takviye yapılacağının mesajını vermişti.
UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği transfere harcayabilecekleri paranın 11.9 milyon Euro olduğunu da açıklayan Koç'un bu rakamı şahsi çabası ile 30 milyon Euro'ya yükselteceği iddia edildi.
İşte Fenerbahçe'nin listesindeki isimler...