Fenerbahçenin listesinde 8 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde 8 yıldız var!

Fenerbahçe'de "11.9 milyon Euro bütçemiz var" diyen başkan Ali Koç'un bu rakamı şahsi çabaları ile 30 milyon Euro'ya çıkarıp ara transfer döneminde en az 3 yıldız alacağı iddia edildi.

20 Aralık 2018 Perşembe, 23:33:46 Güncelleme: 09:11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





